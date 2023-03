PC do B retoma assento na Alepi

A deputada Elisangela Moura (PC do B) retornou à Assembleia Legislativa. A parlamentar assumiu seu segundo mandato na condição de terceira suplente da federação governista (PT/ PV/ PC do B). A posse da parlamentar aconteceu nesta quinta-feira (09), após a convocação da deputada Janaína Marques para a secretaria de Desenvolvimento Econômico do Piauí.

Assim como na legislatura anterior, Elisângela Moura, será a única representante do Partido Comunista do Brasil na casa. A deputada é natural do município de Monsenhor Gil e tem fortes ligações com os movimentos políticos da agricultura familiar, a mesma já presidiu a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Piauí (FETAG).

