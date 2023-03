PDT alinhado ao palácio de Karnak

Os três vereadores de Teresina que compõem a bancada do PDT na Câmara Municipal tomaram rumos independentes na eleição estadual do ano passado. O presidente regional da sigla, Evandro Hidd, junto com o vereador Alan Brandão, apoiaram Sílvio Mendes para o governo e Joel Rodrigues para o senado. O único que seguiu alinhado à Rafael Fonteles e Wellington Dias foi o atual presidente do parlamento teresinense, Enzo Samuel.

Muitos líderes políticos são adeptos à ideia de que em política não se olha para o retrovisor. Após cumprirem agenda em Brasília com personalidades como os ministros do Desenvolvimento Social, Wellington dias, e da Previdência Social, Carlos Lupi, os três vereadores pedetistas da capital fecharam entendimento pelo alinhamento com o governo do estado do Piauí.

O vereador Leonardo Eulálio (PL) e o deputado federal Francisco Costa (PT) também acompanharam as visitas.

Esse caso mostra que nem todos os que fizeram oposição ao governo eleito na campanha de 2022 serão tratados como adversários.

