Podemos e PMN discutem aliança

O Podemos, comandado no Piauí pelo secretário Fábio Abreu, e o Partido da Mobilização Nacional (PMN), liderado pela jornalista e advogada Ravenna Castro, buscam estreitar a relação no planejamento para 2024.

As duas siglas trabalham para lançar candidatos majoritários e formatar chapas proporcionais competitivas na capital. O secretário Fábio Abreu convidou Ravenna Castro para se filiar ao Podemos, sendo ela um dos nomes disponíveis para o pleito eleitoral.

O Podemos busca ainda o comando da federação com o PSDB no Piauí. A aproximação com o PMN seria em prol de uma força a mais para o grupo. Na próxima semana uma reunião entre as duas direções partidárias deve acertar os detalhes da estratégia conjunta.

“O PMN também terá a sua chapa. É hora de somar esforços. O meu coração sempre estará no que eu amo fazer, algo que eu nem perceba como trabalho, e sim como uma paixão e uma missão! Assim é a política para mim!”, revelou Ravenna Castro.

Ravenna foi candidata ao Governo do Estado ano passado, e com sua personalidade forte travou embates, especialmente, contra a então concorrente Gessy Lima. As duas protagonizaram confrontos nos debates promovidos pelas emissoras de TV.

