Políticos literalmente em campo

As praças esportivas estão cada vez mais frequentadas pelos pré-candidatos ao pleito de 2024. Como grupos organizados, as equipes esportivas são enxergadas como bases eleitorais em potencial.



Em Timon, o vereador Thiago Carvalho (União Brasil), teve a ideia de promover a 1ª Copa de Futebol Masculino Sub-17, que leva o seu nome. O evento esportivo acontece no dia 20 de maio, a partir das 15h, no Campo do Mano, localizado na Vila Angélica.

Foto: Arquivo pessoal

“Incentivar o esporte é uma das nossas bandeiras de mandato. É com muita alegria que estou apoiando esse projeto que leva meu nome”, comentou o parlamentar.

O momento é de fortalecer os laços e garantir alianças sólidas que são construídas a médio e longo prazo.

