Portal O Dia estreia nova coluna de informações do mundo da política



O Portal O Dia abre espaço para mais um canal de diálogo com os leitores interessados nas atualizações da editora de política. A Coluna Entenda o Fato vem para divulgar, esclarecer e analisar acontecimentos do mundo político e da gestão pública. Na seara política os atos, declarações, gestos, omissões, presenças e ausências são carregados de motivações, simbolismos, significados e consequências.

O colunista, Eliézer Rodrigues, se propõe a atualizar o leitor com notícias analisadas, objetivamente, com o olhar do momento, considerando que o campo político é intensamente dinâmico e constantemente resinificado.

A coluna Entenda o Fato passa a integrar a plataforma do Porta O Dia com a mesma responsabilidade do Sistema O Dia de Comunicação, líder em credibilidade no mercado de comunicação do Piauí.

SOBRE O COLUNISTA

O jornalista Eliézer Rodrigues é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Piauí desde 2015. O colunista também é especialista em Comunicação Organizacional e Redes Sociais, além de pós-graduado em Ciência Política e Políticas Públicas pela Escola da Assembleia Legislativa do Piauí.

Atualmente Eliézer Rodrigues exerce as funções de repórter, comentarista político e apresentador na rádio e TV O DIA. O foco da atuação profissional tem sido a editoria de política com trânsito livre e acesso às fontes do meio.





Fábio Abreu como vice em Teresina

O ex-deputado federal Fábio Abreu, atual Secretário de Estado de Assistência e Defesa Agropecuária, tem sido convidado por alguns grupos políticos para disputar o mandato de vice-prefeito de Teresina em 2024.

A fonte preferiu não declarar de onde partiram os convites, e até o momento nenhum posicionamento foi definido por parte do secretário. O foco agora, segundo ele, é executar projetos estratégicos junto as comunidades rurais do Piauí.

PT de Teresina amplia seus quadros rumo a 2024

Após conquistar a presidência da república, eleger um senador no Piauí, junto com uma ampla bancada de deputados federais e estaduais, e indicar um ministério, o partido dos trabalhadores mira a prefeitura de Teresina e a eleição de uma ampla chapa de vereadores na capital. Para isso, o partido inicia um processo de fortalecimento interno com a atração de novas lideranças de base.

O governador Rafael Fonteles tem contribuído diretamente com as articulações, garantindo uma base mais pessoal na sigla.

Para o vereador Dudu, o crescimento do partido é natural. "O PT tem que crescer. No passado nós queríamos que o PT fosse além de uma pasta e hoje não podemos aceitar que o partido deixe de crescer por conta de problemas pontuais nos diretórios", disse.





Bárbara do Firmino: A noiva da vez

A deputada estadual Bárbara do Firmino (PP) está em alta cotação no contexto das articulações políticas para 2024. Com a marca do legado deixado pelo pai, o ex-prefeito Firmino Filho, a parlamentar é cortejada e tem candidatura majoritária defendida não só pelo seu grupo, mas também por líderes de partidos historicamente adversários, como o deputado Fábio Novo do PT.

Bárbara do Firmino não descarta nenhuma candidatura ou aliança. A única definição é se manter na oposição a atual gestão da prefeitura de Teresina.

"A partir da próxima semana o meu partido vai se reunir com o senador Ciro Nogueira para definirmos o caminho que deve ser percorrido. Estamos disponíveis para conversar com todos. O nosso partido está unido rumo à prefeitura de Teresina", comentou a deputada.

Há quem defenda a migração de Bárbara para o PSDB por conta da marca do número 45. A aproximação com o vice-governador, Themístocles Filho (MDB), já é fato. Todas essas variáveis devem pesar nas escolhas futuras.





