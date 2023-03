Prefeita de Timon busca parcerias em Brasília

A prefeita de Timon, Dinair Veloso, cumpre agenda oficial em Brasília. A gestora visitou ministérios e outros órgãos do governo federal, onde demandas foram apresentadas e recursos foram solicitados para ações e investimentos no município.

Os secretários municipais de governo, Saney Sampaio, e de articulação política, Rafael Pretitude, integram a comitiva da prefeita. O senador Weverton Rocham (PDT) também acompanhou as visitas institucionais.

A agenda da prefeita Dinair inclui encontro com o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, Ministro da Previdência, Carlos Lupi, Ministro das Comunicações, Juscelino Filho e Secretaria Executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela.

Com essa postura, a prefeita de Timon demonstra capacidade de articulação e trânsito livre nas instâncias superiores, característica necessária para se garantir avanços para a cidade. O orçamento próprio dos municípios brasileiros, em regra, é insuficiente para maiores investimentos em áreas estratégicas. Por isso, as parcerias administrativas são indispensáveis.

