Presidente da Assembleia Legislativa recebe Anuário produzido pelo grupo O Dia de Comunicação

O presidente do grupo O Dia de Comunicação, Dr. Valmir Miranda, acompanhado pelo secretário executivo do grupo, Sérgio Miranda, fez uma visita de cortesia ao presidente da Assembleia Legislativa, Dep. Franzé Silva. O vice-presidente do parlamento estadual, Dep. Evaldo Gomes, também participou da agenda.

Na oportunidade, o presidente Valmir Miranda entregou ao chefe do poder legislativo piauiense o Anuário do Piauí. A produção é uma das mais completas a respeito do Estado. Em um único volume estão compilados os dados mais importantes sobre economia, saúde, educação, cultura, meio ambiente, história, política, entre outras áreas.

O conteúdo é ideal para gestores públicos e pessoas interessadas em conhecer e investir no Piauí.

