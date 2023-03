Programa Jovem Parlamento pode ser implementado em Teresina

A vereadora Fernanda Gomes (Solidariedade) propôs na Câmara Municipal o programa “Jovem Parlamento Teresina”, pelo qual jovens estudantes do ensino médio das redes pública e privada, terão a oportunidade de serem vereadores de Teresina.

“Além de levar para as escolas a discussão sobre as funções e a importância do Poder Legislativo, podemos motivar os jovens a se envolver nas questões políticas. Eles estarão presentes na Câmara, acompanhando o dia a dia e participando de discussões com temas importantes para nossa cidade. Quero mostrar para os estudantes que eles podem sim, ocupar cargos públicos no futuro, pois já fui estudante e sonhei em um dia poder servir a minha cidade”, comentou a parlamentar.

O indicativo foi apresentado à Mesa Diretora da Câmara Municipal e aguarda aprovação dos demais parlamentares. Se aprovado, o “Parlamento Jovem Teresina” contará com 29 jovens do ensino médio, mesma quantidade de vereadores.

