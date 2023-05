Progressistas descarta aliança com o PT, mas Bárbara pode dialogar

O campo político que une Progressistas, PSDB e União Brasil teve desempenho de destaque nas eleições de 2022. Ao se analisar o resultado do pleito apenas na capital, é fato que Sílvio Mendes venceu Rafael Fonteles na disputa pelo Governo do Estado e Joel Rodrigues venceu Wellington Dias na eleição para o Senado.



A ideia do grupo representado pelos tons de azul é manter essa base unida em busca do comando do Palácio da Cidade. No momento, alguns pré-candidatos estão lançados, a exemplo de Luciano Nunes, Sílvio Mendes, Bárbara do Firmino e Joel Rodrigues.

A deputada Bárbara do Firmino já declarou que não tem apego a cargos, ao responder sobre a possibilidade de abrir mão do mandato de deputada estadual para se candidatar à prefeitura por outro partido. A parlamentar admite diálogo com diversas forças políticas, inclusive o PT.

Para o presidente regional do PP, Joel Rodrigues, a postura de Bárbara é admissível. “Nós vivemos em um momento de diálogo. O Progressistas não tem a mínima condição de fazer, para a eleição de 2024, uma aliança com o PT em Teresina. É natural dialogar com todos os políticos independentemente de partidos. No momento de definições tem limitações por parte do partido, mas cada líder pode tentar se viabilizar individualmente”, explica.

Tucanos mais tradicionais confirmam à coluna que defendem a permanência de Bárbara no grupo político em que ela está atualmente. Alguns psdbistas mais “raízes” enxergam uma possível aliança com o PT como inconfiável. Para eles, o apoio petista não passaria de ficção e a prioridade do partido dos trabalhadores seria fortalecer um nome próprio.

