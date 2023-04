Projeto de lei propõe reforço na segurança das escolas

Após a propagação de mensagens com ameaças de ataques a escolas públicas do Piauí, especialmente da zona sul de Teresina, foi apresentado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui o Programa Estadual de Vigilância e Monitoramento nas Escolas.



O programa prevê três eixos de ações: Monitoramento das Escolas por Câmeras; Implementação de um Plano de Evacuação em Situação de Risco e Segurança Armada, a ser realizada por policiais militares em seus horários de folga ou policiais da reserva da corporação.

A proposta foi apresentada e defendida pelo deputado Gessivaldo Isaías (Republicanos). “O objetivo é que as nossas escolas tenham mais segurança para evitar acontecimentos como os registrados em Santa Catarina e São Paulo. No Piauí tivemos um caso de um estudante que entrou com uma faca em uma escola da cidade de Campo Largo, mas graças a Deus nenhum mal aconteceu porque tomaram a faca”, explicou o parlamentar.

O projeto precisa ser aprovado nas comissões e em plenário pelos deputados estaduais e, se aprovado, será encaminhado para a sanção do governador Rafael Fonteles.

