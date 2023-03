Projeto permite que jovens sejam candidatos a vereador com menos de 18 anos

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou o projeto de autoria do senador Irajá (PSD-TO) que altera a idade mínima exigida para candidatos a vereador nos municípios.

Pela legislação atual, o pretenso candidato a vereador deve ter no mínimo 18 anos de idade, até o dia da eleição, para registrar a candidatura. A proposta que tramita no Congresso Nacional sugere que o postulante a vaga no legislativo municipal complete 18 anos até o dia da posse.

A matéria foi relatada pelo senador Weverton Rocha (PDT-MA). Em visita ao município de Timon nesta quinta-feira (30), o parlamentar explicou que um dos objetivos do projeto é corrigir uma distorção em relação aos outros cargos e incentivar a participação dos jovens na política.

Foto: Márcio Sales

"O projeto foi aprovado em caráter terminativo na CCJ do senado e seguiu para a Câmara dos Deputados. Em sendo aprovado, na próxima eleição mais jovens vão poder participar", comentou.

