Projeto propõe a criação da casa da mulher piauiense

A Assembleia Legislativa do Piauí realizou uma sessão solene em homenagem ao dia internacional da mulher. Na oportunidade foram homenageadas diversas mulheres que ocupam ou ocuparam cargos públicos de destaque.

As deputadas e demais personalidades femininas presentes levantaram as bandeiras de defesa dos direitos das mulheres, combate à violência doméstica e participação da mulher na política.

A ex-deputada federal e conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI), Rejane Dias, enfatizou a busca por mais conquistas. “A luta dos movimentos de mulheres vem de muito tempo em busca de mais respeito e mais espaços. As mulheres têm estudado mais do que os homens e concluído mais os cursos superiores. As mulheres devem estar presentes na política, eu já estive no parlamento e sei da importância das mulheres no momento de elaboração das leis”, disse.

A deputada Janaína Marques (PT) lembrou que apenas 24 deputadas estaduais ocuparam cadeiras na casa em toda a história da Assembleia Legislativa. A parlamentar defendeu na solenidade um indicativo de projeto de lei que cria a casa da mulher piauiense nos 12 territórios de desenvolvimento do Piauí. “O objetivo é trazer mais dignidade às mulheres. O projeto é semelhante ao da casa da mulher brasileira que está sendo construída em Teresina. Nossa proposta é que o Governo do Estado faça a casa da mulher piauiense para dar essa segurança e apoio”, explicou.

Em meio às homenagens uma menção às vítimas de violência doméstica. “Nós não podemos tirar o foco do combate à violência contra as mulheres. Estamos lembrando das mulheres que hoje não podem mostrar o rosto, são impedidas de estudar e fazer suas escolhas”, comentou a prefeita de Piripiri, Jôve Oliveira.

