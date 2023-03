Protagonismo feminino na Alepi



As deputadas estaduais Gracinha Mão Santa (PP), Simone Pereira (MDB), Ana Paula (MDB), Janaínna Marques (PT) e Bárbara do Firmino (PP) se reuniram para tratar sobre sessão solene alusiva ao Dia da Mulher, na Assembleia Legislativa do Piauí.

Engajadas na causa do empoderamento feminino e na defesa dos direitos das mulheres, a bancada do batom do parlamento estadual sinaliza união e consenso quando a pauta é dedicada às mulheres piauienses.

Aliança PT e PSDB em debate em Teresina

A cúpula do PSDB de Teresina deve se reunir nesta quinta-feira (02) para decidir pela aproximação, ou não, com o partido dos trabalhadores. A informação foi confirmada à coluna por uma fonte umbilicalmente ligada ao diretório tucano da capital.

A articulação política tem a influência de “Rafaboys”, termo utilizado nos bastidores para se referir a membros do primeiro escalão do governo do estado e discípulos do governador Rafael Fonteles.









