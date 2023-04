PSD pode ter candidato a prefeito de Parnaíba

A disputa pela prefeitura da segunda maior cidade do Piauí ganha mais um pré-candidato. O grupo político do atual prefeito Mão Santa ainda não indicou um nome para a sucessão em Parnaíba, enquanto isso, partidos trabalham alternativas para o comando da cidade.

Nesse cenário pré-eleitoral aparecem como cotados para a eleição majoritária os deputados estaduais Dr. Hélio Oliveira (MDB) e Rubens Vieira (PT), além da esposa do deputado federal Florentino Neto, Flaviana Veras (PT).

A novidade é que a concorrência deve ser acirrada com um nome do PSD. O vereador Ricardo Veras se lança como pré-candidato apoiado pela senadora Jussara Lima, pelo deputado federal Júlio César e pelo deputado estadual Georgiano Neto.

O vereador Ricardo Veras cumpre o terceiro mandato parlamentar no município e busca ascensão no campo político. A tendência é de se manter na oposição à atual gestão parnaibana com diálogo aberto com as mais variadas forças políticas da região.

“Minha pré-candidatura a prefeito de Parnaíba é para corresponder a um desejo da população que convive com uma carência de nomes. A cidade de Parnaíba é a segunda maior cidade do estado e conta com um orçamento anual de quase R$ 1 bilhão, que precisa ser bem administrado para a solução de problemas históricos. Minha trajetória política tem sido feita com muito diálogo e respeitando as pessoas”, comentou.

O parlamentar é fisioterapeuta e servidor efetivo da Secretaria de Saúde do Estado (SESAPI), com experiência como professor da sua área de formação acadêmica. Além da área da saúde, Ricardo Veras tem um histórico de defesa da causa animal e segurança no trânsito.

Assim como nos demais municípios, pesquisas devem nortear a escolha dos nomes mais competitivos, especialmente onde não há segundo turno e a possibilidade de terceira via é mais remota. O cenário que se desenha para a cidade de Parnaíba é de polarização entre o candidato do prefeito e o da oposição com mais aceitação popular.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no