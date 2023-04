PT discute limitar mandatos para vereadores do partido

O Partido dos Trabalhadores (PT) levantou um debate interno entre os filiados e militantes. Os diretórios do partido em todo o país discutem a ideia de limitar a quantidade de mandatos para os candidatos a vereador pela sigla.



De acordo com a proposta, cada parlamentar só teria direito de exercer no máximo quatro mandatos consecutivos pelo partido. A discussão ainda não foi totalmente encerrada, mas, por enquanto, está garantida uma fase de transição, ou seja, se algum vereador deseja disputar o quinto mandato consecutivo pelo partido, terá esse direito assegurado no pleito do ano que vem.

O objetivo, segundo o deputado Francisco Limma (PT), é estimular que os vereadores busquem ascensão na carreira política e ao longo do tempo disputem cargos eletivos maiores e assim gerem oportunidade para o surgimento de novas lideranças.

A constituição não impõe limite de reeleições para cargos proporcionais (vereadores, deputados estaduais e deputados federais) ou para o senado. Na atual conjuntura nenhum dos três vereadores do PT de Teresina seriam limitados pela norma.

