PT estabelece critérios para a escolha de candidatos nos municípios

O diretório estadual do Partido dos Trabalhadores tem estabelecido alguns critérios para a escolha de candidatos da sigla na capital e no interior do estado. As exigências devem pesar mais para os candidatos a prefeito.

O presidente do PT do Piauí, João de Deus, revelou que durante o mês de março foi feito um levantamento da situação política dos municípios. Os dirigentes vão buscar aproximação e alianças, preferencialmente, com os grupos que já apoiaram o projeto do partido nas eleições de 2022.

Na capital, onde a disputa tende a ser mais acirrada, a recomendação é que os embates internos não sejam levados a público. A recomendação vem após as trocas de farpas entre os deputados Franzé Silva e Fábio Novo, ambos postulantes a candidatura a prefeitura de Teresina.

“O próprio governador sugeriu que os deputados conversem particularmente e pacifiquem a situação. Nós temos conversado no sentido de não tornar essa discussão pública”, disse João de Deus.

O partido deve definir o nome de consenso para a eleição majoritária em Teresina até o mês de outubro deste ano.

