PV apresenta pré-candidatura: “Teresa por Teresina”

A ex-vereadora e ex-deputada estadual, Teresa Britto, colocou o seu nome como opção para a disputa da prefeitura de Teresina em 2024. No pleito do ano passado ela enfrentou um difícil cenário político, teve que escolher entre se manter na oposição ao então governador Wellington Dias ou permanecer no seu partido e seguir o caminho da federação PT/ PV/ PC do B formada em Brasília.

Como deputada e candidata à reeleição, Teresa Britto, se manteve no seu partido e por consequência na base governista, porém não conseguiu a reeleição. A ex-parlamentar foi reconduzida ao cargo de vice-presidente do diretório nacional do partido verde, função que se dedica atualmente.

Com a eleição de Rafael Fonteles, a líder do “segmento verde” tentou uma aproximação com o executivo estadual, mas sem sucesso. O espaço que foi oferecido a líder partidária seria de terceiro escalão, uma espécie de diretoria de saúde mental, a ser criada no futuro dentro do organograma da secretaria de saúde. Apesar de ser psicóloga por formação, a oferta foi rejeitada.

Considerando a base eleitoral majoritária na capital, Teresa Britto, se apresenta como pré-candidata a prefeitura e já tem até slogan: “Teresa por Teresina”.

“Estou vendo os problemas que enfrenta o município de Teresina e sinto que eu preciso participar. Eu tenho um amor muito grande por Teresina e fui bem votada aqui. A luta continua”, comentou.

Os planos deixam o caminho aberto para a reeleição da vereadora Pollyanna Rocha (PV), atual vereadora do grupo, que chegou ao parlamento teresinense após a ascensão de Teresa ao nível estadual.

