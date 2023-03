Renato Berger está em conflito com o próprio partido

O Partido Social Democrático (PSD) conta com uma bancada de três vereadores na capital: Renato Berger, Ismael Silva e Vinício Ferreira.

As articulações pré-eleitorais posicionam o vereador Renato Berger para fora dos projetos da sigla. O PSD está decidido a lançar candidato próprio a prefeitura da capital, contra a atual gestão. O nome disponibilizado pelo partido para a disputa majoritária, no momento, é o do deputado federal Marcos Aurélio Sampaio.

Os vereadores Ismael Silva e Vinício Ferreira já incorporaram bem o discurso de oposição, mas o vereador Renato Berger se mantém ligado ao prefeito Dr. Pessoa, inclusive está licenciado e ocupando o cargo de secretário municipal de esportes de Teresina.

Em se mantendo na contra mão das diretrizes do PSD, Renato Berger deve buscar se filiar a outra sigla, que tende a ser o Republicanos, mesmo partido de Dr. Pessoa, para buscar a reeleição.

Em recente entrevista à O Dia Tv, o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio deixou claro que quem for contrário ao consenso acertado pela maioria dos membros do partido deverá estar preparado para arcar com as implicações.

O mal estar já é visível. Se o cenário não mudar, o vereador Renato Berger vai ter que escolher entre estar ao lado do prefeito ou se manter no PSD.

