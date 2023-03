Representante do Médio Parnaíba chega à Assembleia Legislativa

O deputado estadual, Hélio Rodrigues (PT), tomou posse na Assembleia Legislativa do Piauí após a convocação do deputado Fábio Xavier (PT) para o cargo de secretário de Estado do Agronegócio e Empreendedorismo Rural. O parlamentar chega à Assembleia como terceiro suplente da federação governista (PT/ PV/ PC do B).

Antes de conquistar um espaço na política estadual, Hélio Rodrigues, teve uma trajetória no município de Hugo Napoleão, cidade da região do médio parnaíba piauiense, onde foi vereador e prefeito por dois mandatos.

“Quando encerrei o segundo mandato como prefeito, fui convidado a fazer parte do grupo do então governador, Wellington Dias. Fico feliz em saber que o trabalho que desenvolvemos com o nosso time no município refletiu no estado. Temos muito a contribuir na Assembleia junto com o governador Rafael Fonteles”, comentou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no