Rubens Vieira estabelece critérios em defesa da sua pré-candidatura em Parnaíba

O deputado estadual Rubens Vieira (PT), pré-candidato a prefeito de Parnaíba, pleiteia o apoio do governador para disputa majoritária no litoral em 2024. O parlamentar é um dos quatro pré-candidatos da base aliada ao palácio de Karnak que disputam a oportunidade de ser o candidato do consenso na segunda maior cidade do Piauí.



“A primeira definição vem do povo, é preciso ver quem tem potencial e aprovação da população. Eu fico feliz com as últimas avaliações que foram feitas em Parnaíba. Eu sou um dos pré-candidatos menos conhecidos pela população, apenas 40% da população me conhece, mesmo assim temos uma aceitação muito grande”, comemora o parlamentar.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Rubens Vieira faz uma analogia do seu desempenho com o do governador Rafael Fonteles. “Quando o então governador Wellington Dias lançou o nome de Rafael Fonteles ele só tinha 7% de aceitação e praticamente 80% da população não o conhecia, depois o governador Rafael deslanchou e foi eleito”, disse.

O pré-candidato acredita que as obras viabilizadas por ele através do programa pró-Piauí, e as suas ações enquanto deputado estadual, vão lhe gerar mais visibilidade e reconhecimento.

