Solidariedade engajado para as eleições municipais

O diretório municipal do partido Solidariedade tem fortalecido a sua chapa de pré-candidatos a vereador em Teresina. A sigla tem trabalhado firme a adesão de nomes competitivos para a disputa eleitoral do ano que vem.



A meta é eleger até três vereadores, tendo a atual vereadora Fernanda Gomes como “puxadora de votos”. De acordo com o planejamento interno do partido, comandado no Piauí pelo deputado Evaldo Gomes, e em Teresina pelo suplente de vereador Dilson Resende, candidatos proporcionais vão poder ser eleitos pela sigla com a votação média de dois mil votos na capital.

Na foto, um encontro realizado na casa do suplente de vereador Miranda Neto com os pré-candidatos Geraldinho, Dilson Resende e Felipe Fernandes.

