O partido Solidariedade, presidido no Piauí pelo deputado Evaldo Gomes, deve realizar um encontro regional no incício do mês de maio. O objetivo é reunir a militância e fortalecer as estratégias e metas do grupo para as eleições de 2024. São esperadas as presenças do presidente nacional da sigla, Euripedes Júnior, e do vice-presidente, Paulinho da Força.



Foto: Arquivo / O Dia

Com foco no crescimento e expansão pelo interior do estado, o Solidariedade terá candidatos próprios às prefeituras de Parnaíba e Novo Oriente. Em Parnaíba o candidato é o suplente de deputado estadual e jornalista, Hilder Monção. Em Novo Oriente o pré-candidato é o ex-prefeito da cidade, Dr. Marcos Vinícius.

