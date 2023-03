Tiago Vasconcelos na CENDFOL e Carlos Edilson na ADH

O suplente de deputado estadual, Tiago Vasconcelos (MDB), foi empossado para comandar a Coordenadoria Estadual de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer (CENDFOL). Tiago Vasconcelos já foi vereador de Teresina e presidente do Flamengo Esporte Clube do Piauí.

A indicação fortalece o grupo político do deputado Georgiano Neto (MDB), que já conta com a deputada estadual Simone Pereira (MDB), com o deputado federal Júlio César (PSD) e a senadora Jussara Lima (PSD).

Outra mudança aconteceu no comando da Agência de Desenvolvimento Habitacional (ADH). O ex-secretário de justiça do Piauí, Carlos Edilson, assumiu a pasta.

O administrador Leonardo Nogueira deixou a ADH e foi empossado como novo secretário geral da Assembleia Legislativa.

