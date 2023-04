União Brasil admite candidatura “sem palácio”. Sílvio é o mais cotado.

O diretório regional do União Brasil (UB) realizou na manhã de hoje a convenção partidária que homologou a direção da sigla no Piauí. O ex-prefeito de Bom Jesus, Marcos Elvas, foi reconduzido por aclamação ao comando do partido. Atualmente, o União Brasil conta com diretórios em 16 municípios piauienses e tem em seus quadros os prefeitos das cidades de União, Gustavo Medeiros, e de Parnaíba, Mão Santa.



“Em 2024 nós queremos ampliar ao máximo a presença do partido nos municípios. A nossa meta síntese é ter a candidatura de Sílvio Mendes em Teresina, compondo com outros partidos”, frisou o presidente estadual da sigla.

No encontro, os líderes do UB admitiram lançar na capital uma candidatura majoritária “sem palácio”, expressão que posiciona o grupo em oposição ao Palácio de Karnak e ao Palácio da Cidade, ou seja, a ideia é viabilizar uma alternativa entre os polos apoiados pelo Governo do Estado e a Prefeitura de Teresina.

A convenção contou com representantes de partidos aliados desde a eleição do ano passado, entre eles o Progressistas e PSDB.

“Essa união de forças entre as oposições em Teresina é muito importante. Ainda é cedo para definir nomes ou estratégias. Nesse momento cada um deve caminhar, fazer o seu trabalho e costurar as suas alianças, e deixar para definir estratégias só no ano das eleições”, defendeu Luciano Nunes, presidente regional do PSDB.

O presidente do Progressistas no Piauí, Joel Rodrigues, propôs a formação de uma frente ampla entre partidos aliados. “Nós queremos em 2024 a mesma união que foi vitoriosa em Teresina em 2022. No Progressistas nós temos avançado no sentido de apresentar um nome próprio para disputar a eleição em Teresina. Após a escolha, esse nome vai estar autorizado a dialogar com os demais partidos que queiram participar dessa frente”, disse.

Como principal expressão política da sigla, o ex-prefeito da capital, Sílvio Mendes, fez projeções para o ano que vem e não descartou sua presença no pleito. “A política é o melhor caminho para melhorar a vida das pessoas. As pessoas que estão aqui vem de uma longa história com Teresina. É preciso saber quem é que a população acha que pode melhorar a cidade. Eu nunca fui omisso, esse pecado eu não vou levar”, ressaltou.

O desempenho dos pré-candidatos do grupo deve ser medido por meio de pesquisas de preferência qualitativas e quantitativas para, ao final, um nome de consenso ser definido.

