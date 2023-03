Vereador critica possível uso político de SAADs em Teresina

A atuação de alguns superintendentes de SAADs na capital tem sido alvo de questionamentos.

As SAADs são as Superintendências das Ações Administrativas Descentralizadas, e foram criadas pela gestão atual para substituir as antigas SDUs. Esses órgãos fazem parte da administração direta do município e funcionam como "subprefeituras", cada zona da cidade conta com uma SAAD específica para fazer a manutenção de espaços públicos, coordenar algumas obras, entre outras competências.

O vereador Vinício Ferreira do PSD denunciou um suposto uso político e pessoal dessas estruturas por parte de alguns superintendentes. O parlamentar reclama de demandas que não estão sendo atendidas pelos gestores responsáveis, segundo ele, por motivações eleitorais.

"Os secretários e superintendentes de SAADs são candidatos, então eles não tem interesse de resolver as demandas dos vereadores. A situação está muito difícil", desabafou.

Na prática, de acordo com a versão do vereador Vinício Ferreira, atender aos pedidos dos vereadores seria contra o projeto político dos superintendentes que também devem disputar vagas da Câmara Municipal. Para um pré-candidato, não vale à pena gerar crédito ao trabalho de um potencial concorrente no pleito eleitoral.

