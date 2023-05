Vinício Ferreira assume PSD com aval de Kassab

Em agenda com o presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, o vereador Vinício Ferreira foi confirmado como presidente do diretório municipal do PSD em Teresina. O encontro entre os líderes partidários aconteceu em São Paulo no final de semana.



O alinhamento estratégico tem foco nas eleições do próximo ano. A missão dada ao parlamentar teresinense é a de aumentar a bancada do partido que hoje conta com três vereadores, dois declaradamente na oposição (Vinício Ferreira e Ismael Silva) e um aliado ao Palácio da Cidade (Renato Berger).

O PSD tem fortalecido sua postura de oposição na capital com a pré-candidatura do deputado federal Marcos Aurélio à prefeitura de Teresina.

O vereador Vinício Ferreira assume o comando do diretório municipal nos próximos dias. “O objetivo da reunião foi discutir as estratégias da sigla para as eleições de 2024. Nós recebemos a missão de ampliar a bancada na Câmara Municipal e articular um protagonismo do PSD na disputa pela Prefeitura de Teresina”, comentou.

Foto: Ascom Vinício Ferreira

