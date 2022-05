OAB/PI deve deixar Sigifroi Moreno de fora da lista sêxtupla para desembargador do TRT/PI

Milhares de advogados piauienses foram as urnas no último sábado (8) para escolherem os 12 nomes que seguirão na disputa pela vaga de desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. O candidato Sigifroi Moreno, com 1798 votos, foi o mais votado pela classe. Agora, os 12 nomes passarão pelo crivo dos 35 conselheiros estaduais da OAB que nesta terça-feira (10) escolhem seis nomes para seguir na disputa.



De acordo com fontes ouvidas pela coluna, há um consenso dentro do Pleno da OAB/PI para que Sigifroi Moreno não integre a lista sêxtupla. A medida é legal, mas é no mínimo um contrassenso para uma entidade que gosta de se autopromover como “Guardiã da Democracia”.

Os seis nomes vão ser levados ao Plenário do TRT/22, que definirá a lista tríplice a ser enviada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que escolherá o próximo desembargador.

