Rafael Fonteles anuncia que Piauí ganhará reforço de 4 mil policiais até 2026

O governador Rafael Fonteles anunciou, durante a leitura da tradicional mensagem anual na Assembleia Legislativa do Piauí (ALEPI), nesta quinta-feira (02), que a Segurança Pública deverá ganhar um dos maiores reforços de contingente da história do Estado do Piauí, com melhoria na infraestrutura, Polícia Comunitária, reforço na tecnologia para a Inteligência das polícias. Ao todo, serão contratados cerca de 4 mil policiais até 2026.



Foto: Gabriel Paulino/CCom

“O efetivo da Segurança Pública ganhará quatro mil novos policiais e quero anunciar em primeira mão como será essa contratação. Serão 1.600 homens contratados este ano, que são provenientes do concurso realizado no governo anterior, e nos três anos seguintes pelo menos 800 homens serão chamados por ano e assim vamos alcançar a meta anunciada”, explicou Rafael Fonteles.

Foto: Arquivo O Dia



O governador reforçou, ainda, que em seu governo a proteção da criança, do idoso, da mulher, de raças, de pessoas com deficiência e comunidade LGBTQIA+ será uma prioridade. “Vamos coibir todo tipo de discriminação e violência. Serão tomadas medidas enérgicas e exemplares. Vamos investir em casas de acolhimento e em delegacias especializadas. Teremos um atendimento humanizado”, concluiu o governador.

Para o Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Scheiwann Lopes, esse reforço é um grande ganho para a Polícia Militar e para a sociedade como um todo, pois são homens e mulheres a mais que irão garantir a segurança pública no estado do Piauí, atuando na prevenção e na repressão. “Este ano já estão no curso de formação 1.600 policiais e nos próximos três anos contaremos com 800 novos homens a cada ano. Teremos uma maior distribuição e uma maior presença policial devido ao aumento do efetivo”, afirmou.

