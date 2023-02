#Homenagem



No dia 13/2 às 19h, a OAB/PI fará o lançamento do livro “Estudos em homenagem a Deusdedit Sousa”, no Auditório da ESA. Se estivesse vivo, Deusdedit Sousa faria 101 Anos no dia 13/2. O presidente da OAB/PI, Celso Barros Coelho Neto, disse que a homenagem é uma celebração para a Seccional - “Deusdedit Sousa é uma referência de ser humano, profissional e de presidente. Ele sempre será lembrado e motivo de orgulho para a Ordem”. Imperdível!!!

A RFCC/PI realizou no dia 9/2, o seu segundo Bloco de Carnaval no Hospital São Marcos, com a atividade voltada para as crianças e adolescentes que tratam de doenças oncológicas no local, o tradicional bloco contou com a presença de uma banda e do Rei Momo e da Rainha do Carnaval de Teresina. Chics!!!

Parabéns para os aniversariantes de hoje (13); Ana Claudia Loucana Pires Ferreira, Larissa Waleria Oliveira, Dulcinéa Machado, Silvia Helena Barros Sampaio, Luciano De Barros Nunes, Nestor Ximenes, Ionara Monteiro, Marconni Lima, etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 12/2; Lilian Martins, Josélia Dantas, dia do meu amado pai - Cícero Rodrigues Sampaio, Frederico Eduardo, Marcus Vinícius Santos, Francisco Freire Castelo Branco, Samara Martins, Jouse Martins, Elisângela Pestana, Patricia Gonçalves, Rayldo Pereira, Mayra Araújo, Dam Bezerra, Kaki Afonso, Thais Vale, Datan Izaká, Samia Brito, Amparo Feitosa Dantas, Ricardo Sales, etc. Felicidades!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 11/2; Tony Noronha, Anna Carvalho, Georgia Nunes, Rafael Sales, Letice Soares, Cintia Ferraz, Tonny Kerley, Torres Filho, Fernanda Gomes, Lourdes Pereira, Yuri Araújo, Laécio Borges, etc. Felicidades!!!

A nossa badalada festa vai acontecer em março: eu (Luciêne Sampaio) e a querida amiga Katia Cristina (Katia Poderosa) aguardamos a data com todos os detalhes do evento, para começarmos a divulgação. Imperdível!!!



#Livro - Um click do jornalista e advogado Henrique César de Abreu com o advogado Nelson Nery Costa, que fez a apresentação do livro do economista e escritor Petrônio Portella Filho na manhã sábado (11/2) na Academia Piauiense de Letras. Chics!!!







#OSIM - Um click do Governador do Piauí Rafael Fonteles & Isabel Fonteles no casamento de Iana Cavalcanti & João Henrique Eulálio. Chics!!!







#Domingo - Parabéns para a aniversariante do dia 12/2; Lilian Martins!!! Linda&Chic!!







#Carnaval - Um click da belíssima Dalila Parente, que participou do Corso Alphaville 2023. Chics!!!







#Viagem Um click do engenheiro e empresário José Nunes Filho - by Construtora Estrutural, está no Marrocos e aproveita dias de férias. Chics!!!







#Domingo - Parabéns para a aniversariante do dia 12/2; Josélia Dantas!!! Na foto com as queridas Júlia Moita, Claudete Monteiro, Rosa Dantas e Amélia Tereza Fonseca em café badalado. Foto Tibério Hélio. Chics!!!

















