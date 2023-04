#PaixãodeCristo

A 28ª edição da Paixão de Cristo da cidade de Floriano, estreia na Sexta-Feira Santa e repete completo no Sábado de Aleluia com grande elenco e entrada franca. As apresentações começam às 20h, mas a abertura dos portões do Teatro Cidade Cenográfica acontece a partir das 18h30. Os atores convidados de 2023 - Nívea Maria, Guilherme Leicam, Nando Rodrigues, Roberto Berindelli, etc. Imperdível!!!

#Quinta

Parabéns para os aniversariantes do dia 6/4; Idenise Silva, Juliana Correia Veras, Maria Sduvalle, Leila Silveira, Daira Castro, Maria Amelia Melo, Jorge Câmara Lemos, Erlani Bastos, etc. Felicidades!!!

#Sextouuuuu

Parabéns para os aniversariantes do dia 7/4; Regina Lucia Oliveira Rodrigues, Cecília Viana, Tota Mendes Thomé, etc. Saúde & Paz!!!

#FikaDika

Confirmada a data e local do nosso badalado almoço - "Gente é pra Brilhar", que vai acontecer em grande estilo no dia 18/Abril/2023, no Zio Cucina Teresina - Restaurante Italiano, na Av. Ininga - 717. Confirme a sua presença no meu celular (86) 99444.0742. Imperdível. Chics!!!

#Almoço

O nosso evento 'Gente é pra Brilhar' terá a participação do Elvis Rock Band - by Vieira Neto e da artista produtora e empresária - Jayanna Rackell Moura Soares, com show no nosso Almoço no dia 18/4, no Restaurante Italiano Zio Cucina Teresina. Imperdível. Chics!!!

#Fotografia

O nosso evento 'Gente é pra Brilhar' terá a participação especial do fotógrafo Tibério Hélio & Equipe, fazendo os melhores click's dos nossos convidados para o Almoço no dia 18/4, no Restaurante Italiano Zio Cucina Teresina. Imperdível. Chics!!!



#ConcursoSelecionaráObras

O Conselho Estadual de Cultura do Piauí - by Nelson Nery Costa - lançou o edital 1/2023 para selecionar um projeto de criação de representação artística da "Batalha do Jenipapo". O concurso tem como objetivo permitir que artistas plásticos desenvolvam uma produção no campo da pintura, sem restrição de técnicas, estilo, dimensões e suporte. O projeto precisa ser inédito e não pode ter sido publicado por meio de exposições, sites ou outros meios de exibição e divulgação. Os interessados em participar do concurso devem ser piauienses ou não piauienses radicados no Piauí e não podem ter vínculo de parentesco com membros e funcionários do Conselho Estadual de Cultura do Piauí, nem serem funcionários do Conselho. Inscrições abertas até 1/6/2023 e devem ser feitas mediante o preenchimento da ficha de inscrição impressa e/ou on-line, além da entrega de um único envelope contendo o material de inscrição na sede do Conselho Estadual de Cultura, na Rua Treze de Maio, 1513, Centro/Sul. O processo seletivo será realizado em duas etapas: habilitação dos projetos e avaliação dos projetos habilitados pela Comissão de Seleção, que levará em consideração a qualidade artística e a originalidade dos projetos. A Comissão de Seleção poderá estabelecer critérios de avaliação dos projetos a partir das diretrizes gerais descritas no edital. O resultado final será divulgado no site do Conselho Estadual de Cultura do Piauí e em suas páginas nas Redes Sociais no dia 6/7/2023. O artista selecionado receberá uma premiação para a viabilização do projeto, além de ter seu trabalho incorporado definitivamente ao acervo do Conselho Estadual de Cultura do Piauí. Caberá ao artista, no momento da inscrição, definir em que suporte e de que formato será o resultado final do projeto. As premiações são as seguintes: R$ 8.000,00 para o primeiro colocado; R$ 3.500,00 para o segundo colocado e R$ 2.500,00 para o terceiro colocado e será emitido um Certificado de Participação para todos os participantes. A "Batalha do Jenipapo" foi um confronto ocorrido em 13 de março de 1823, em Campo Maior, entre brasileiros e portugueses, que resultou na vitória dos brasileiros e foi fundamental para a independência do Brasil. A batalha é um evento histórico importante para o estado do Piauí e a criação de uma representação artística do fato é uma forma de valorizar a cultura local. Imperdível!!!







#OfertãodeQuaresma - Um click da empresária Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium, que está esperando vocês para as compras da Semana Santa. Imperdível!!!







#DiadoJonalista - Um click em almoço pela comemoração do #DiadoJornalista (7/4), com Lia formiga, Aline Ribeiro, Cleane Leal e Daniel Paixão, no Restaurante Zui Cucina. Chics!!!







#GranfClubedeTeresina - Um click das queridas Ana Paula Ramalho, Conceição Araújo e Tânia Miranda, em reunião do Clube. Chics!!!







#Páscoa #LaTufel - Um click das queridas Priscila Ribeiro com a belíssima filha Gigi. Lindas&Chics!!!









#ClubedoChá - Click's das queridas Málaque Santos, Ana Maria Rios, Myriam Castro, Francisca Aragão, Vânia Guerra, Miriam Rego Furtado, Lina Josefina Lages, Vera Brandão e Alice Castelo Branco Carvalho, em reunião animada. Chics!!!









#Comemoração - Um click dos irmãos Iraceara Nunes - Colégio Einstein e Kely Soares - Programa 100 Milhas, na comemoração dos 50 Anos do Chevette no Brasil. Chics!!!

