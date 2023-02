#Carnaval

A Drª Lusani Moura aproveitou os dias de folia com o filho César Soares em família em Picos/PI. A sua filha, Jayanna Rackell Moura Soares aproveitou os dias de Carnaval para fazer peregrinação em Viçosa, no Mosteiro dos Capuchinhos de Guaramiranga e no Santuário no Santuário de Canindé /Ceará. Os médicos Paulo Márcio Nunes & Jussara Valentim Nunes curtiram o Carnaval em Salvador. Já o cirurgião cardíaco Edemir Carvalho Júnior e a odontóloga Naiana Carvalho aproveitaram os dias de folia na Disney, com as filhas Nicolli e Lina. Chics!!!

A 2ª Feira da Literatura Piauiense vai homenagear Mário Faustino e Clara Mello com o tema “Uma Literatura que dá Gosto de Ler”, nos dias 31/5 a 2/6/2032, no Riverside Shopping. O organizador do evento, professor Wellington Soares, garante uma programação variada com a participação de escritores locais. Em breve será divulgada a programação completa, que inclui lançamentos de livros, mesas redondas, shows musicais, performances poéticas e outras atividades culturais. Imperdível!!!

Parabéns para os aniversariantes de hoje (24); Samuel Costa, Geania Sousa Paz Lima, Howzembergson Brito, Geraldo Jarques Geraldin, Ana Ferreira, Maria Elizabeth Bastos Veras, Ceres Rebelo, Deusdeth Nunes Dos Santos, Marcelo Fontenele, etc. Saúde & Paz!!!

Hoje (24) acontece pleito para Defensor Público Geral, e um nome forte junto aos Defensores Públicos e Lideranças Políticas na eleição: é de João Batista Viana do Lago Neto, ex-presidente da Associação das Defensoras e Defensores do Estado. Chics!!!

A nossa badalada festa vai acontecer em março: eu (Luciêne Sampaio) e a querida amiga Katia Cristina (Katia Poderosa) aguardamos a data com todos os detalhes do evento, para começarmos a divulgação. Imperdível!!!

Siga diariamente: nossos vídeos, notas & fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio & Coluna PRISMA no Jornal & Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Feriado - O deputado estadual Marden Menezes e a bioquímica Mariel Oliveira, com os filhos Luís, Alice e Alicia curtiram o os dias de Carnaval, em Campos do Jordão. O casal está à espera do filho, Tomaz. Chics!!!







#Carnaval - Um click das queridas Kamille Uchôa, Janainna Uchôa, Renata Castro, Regina Celia Bezerra e Honorina Paes Landim, curtindo o Carnaval em Jericoacoara / Ceará. Chics!!!







#Sextouuuuu - Parabéns para a aniversariante de hoje (24); Maria Elizabeth Bastos Veras!!! Linda&Chic!!!







#Amigos - Um click dos queridos Eugênio Fortes, Dr. Luiz Ayrton Santos Júnior e Irineu Fernandes em evento badalado. Chics!!!







#ArtesPlásticas - Um click dos queridos amigos Paulo Tajra Portela de Melo e Dora Parentes. "A GALINHA, o nosso Prato Boa Lembrança 2023 é retratando a pintura da nossa artista plástica Dora Parentes, daqui do nosso Piauí. Dora Parentes foi para o Rio de Janeiro na década de 60, onde iniciou a carreira no Salão Nacional de Belas Artes, obtendo vários prêmios em todo o País. Venha saborear essa nova receita! O Prato Boa Lembrança é deixar na sua memória uma experiência gastronômica única" Paulo Tajra Portela de Melo. Chics!!!







#Sextouuuuu - Parabéns para a aniversariante de hoje (24); Ceres Rebelo!!! Na foto com o marido Francisco Castro Macedo e a Chef Larissa Batista. Chics!!!





#Family - Um click dos queridos Valdenê Albino & Benedito Cirilo com a filha Roberta Albino e a neta Joanna em dias de folia de Carnaval aproveitaram para curtir em São Luis / MA. Chics!!!

