#Primogênito

A servidora pública Dalila Parente e o empresário Fabrício Santos comemoram os 4 anos do primogênito Bernardo com festa no dia 15/10. O tema da festa será Copa do Mundo. Chics!!!

#Lançamento

Hoje (14) às 19h, Aci Campelo vai lançar o livro "A menina Zagaia e o boizinho Fubá", em uma livraria badalada. Chics!!!

#DiadoProfessor

A Academia Piauiense de Letras promove a palestra “Educação e Cidadania” em comemoração ao Dia do Professor no sábado (15), às 10h da manhã, na Sede da APL. Será ministrado pelo professor e sociólogo Antônio José Medeiros, com apresentação do Acadêmico Padre Tony Batista. Imperdível!!!

#Medicina

A Academia de Medicina do Piauí vai comemorar os 48 Anos de instalação no dia 16/11/2022. Durante a sessão solene em comemoração da data, a posse da médica Terezinha das Graças Oliveira Fortes e entrega do Título de Membro Honorário ao médico Sérgio Ibiapina Costa. Chics!!!

#Sextouuuuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (14); Beto Loyola, Silvia Meneses, Andrea Fontoura, Janete Caminha, May Lima, Flávio Moura, Carla Morgana Denardin, etc. Saúde & Paz!!!

#Nasceu

Os empresários Reginaldo Carvalho & Dani Carvalho felizes com a chegada da filha Eva, segunda filha do casal, que veio ao mundo no dia 12/10. Já são pais do Dom. Chics!!!

#@Siga

Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!

#Homenagem

O empresário e diretor da CDL Teresina, Luiz Mamede de Castro recebeu na noite de terça-feira (11) o Título de Cidadania Teresinense na Câmara Municipal de Teresina. A honraria foi proposta pelo vereador Venâncio Cardoso. O homenageado é natural de Pedro II (PI). Após a solenidade, ele recebeu a família e os convidados para um coquetel e lançamento do livro “Minhas Escolhas”, autoria de Enéas Barros, sobre a família e a vida profissional de Luiz Mamede de Castro. Chics!!!











#Pai&Filha - Um click de Luiz Mamede de Castro com a filha Lysbela Freitas no lançamento do livro “Minhas Escolhas”, autoria de Enéas Barros. Chics!!!

#CarmenSteffens - Um click da empresária Dennise Lima - by Carmen Steffens do Teresina Shopping, reuniu algumas clientes em um Talk Show, coquetel e consultoria de moda, no dia 11/10. O consultor de moda, Manuel Segundo foi o responsável pelas dicas de moda e acessórios para as convidadas do evento, que ganharam presentes especiais da marca. Chics!!!













#ClubedoChá - Um click das queridas Tálita Neiva, Vera Lobão, Vânia Guerra, Rosa Linhares e Alice Castelo Branco em reunião badalada no Meraki Gastrobar. Chics!!!







#Amigas - Compartilhando viagens, e momentos de muitas alegrias, agradecendo a Deus pela amizade das queridas Carmelita Alencar, Lygia Sampaio, Rosangela Brandão Cavalcante e Clesia Reis. Chics!!!







#Homenagem #DiadasCrianças #Parabéns para a belíssima Luísa Martins Pádua!!! Aniversariante do dia 13/10 completou 4 anos de vida, filha dos queridos Cláudia Laíse Martins & Vinícius Pádua. Chics!!!





















É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no