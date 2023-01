#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (20); Alex Noronha Monte, Djalma Lemos, Eugênio Bringel, Pereira Falazar, Jefferson Ribeiro, Waldene Lages Cavalcante Lages, Delano Câmara, Mary Kay, Magno Ferreira Sérvio, Mônica Freitas, etc. Saúde & Paz!!!

O humorista Dirceu Andrade apresenta o show “BELEZA NÃO PÕE MESA” no dia 21/1 às 19h, no Cine Teatro da Universidade Federal do Piauí. Ingressos à venda na Banca do Joel - Centro de Teresina. Imperdível!!!

A artista plástica piauiense Naza McFarren apresentará a Exposição "Naza na Natureza", no dia 1º/3, na Universidade de Fortaleza. A amostra será composta de duas partes: uma instalação na natureza e uma exposição virtual 3D que poderá ser visitada de qualquer parte do mundo. Grazie pelo convite!!!

Hoje (20) a querida Valdenê Albino realiza o1° Grito de Carnaval para comemorar o seu aniversário (2/1), com familiares e amigos em uma animada festa no seu condomínio. Grazie pelo convite. Imperdível!!!

Diariamente: nossos vídeos, notas & fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio & Coluna PRISMA no Jornal & Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Festa - Um click do Dr. José Rubens de Sousa Costa com a empresária Iraceara Soares - by Colégio Einstein, em comemoração animada de fim de ano em família. Chics!!!





#Family - Um click de Sued Rocha & Dr Alfredo da Paz Neto, com a filha Dayana Brasil, o genro Cláudio e os netos gêmeos Arthur e Alice Brasil de Sousa, curtindo dias de sol & mar em Luís Correia/PI. Chics!!!





#Debut - Um click da querida Vera Lobão com sua neta Maria Beatriz, que comemorou os seus 15 Anos em grande estilo com uma belíssima festa no final de semana. Parabéns. Chics!!!



Um click da belíssima nutricionista Amy Vasconcelos Feitosa, que foi Capa da LUCIENNE EM REVISTA quando completou seus 15 Anos. Linda&Chic!!!











#Praia - Um click dos queridos Isabel Aliny Ramos Carvalho & Dobereiner Guerra com a filha Berenice, o filho James Guerra com a namorada Rafaella Leal, curtindo dias de Sol & Mar com a família reunida. Chics!!!



Praia - Um click da querida Isabel Aliny Ramos Carvalho , curtindo dias de Sol & Mar. Chics!!!







Um click das queridas Christianne Alencar, Márcia Rebelo e Jussara Lima. Chics!!!













