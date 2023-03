#Exposição

A artista visual Kaká Carvalho apresenta a Exposição "Infinitas Cores" na Câmara Municipal de Teresina, em comemoração ao Mês da Mulher, até o dia 14/3/2023, com entrada gratuita. Com técnica acrílica sobre tela e outros elementos visuais, a artista transita entre o abstrato e o figurativo para expressar sua paixão pela cidade de Nazária e pelo Estado do Piauí. Imperdível!!!

#Segundouuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (13); Freitas Neto, Mazerine Neto, Josiane Sousa, Carmelita Freire, Manuel Arrey Arrey, Dilson Tavares, Graça Mota Freire, Fernando Reis, Francisco Lima, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 12/3; Niède Guidon, Osvaldo Bonfim, Margarete Coelho, Olifranci Santana, Alexsandro Marcio, Edvil Bonfim, Anna Coutinho Melo, Jaqueline Bezerra, Glaucia Helena Glaucia, Lumena Brito, Helly Junior, Vania Araujo, Israel Araujo, Gleyson Santos, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 11/3; Erina Silva, Aldine Mesquita, Fernando Luiz Soares, Wanda Lages, Claudia Freitas, Maira Sampaio, Yara Valentim, Josué Carlos, José Fortes Filho, Elaine Cristine Souza Silva, Vaqueiro Jeova, Paulo Henrique Pessoa, Márcio Lima, Lina Océria, Samuel Silveira, Heron Chaves, Helder Eugênio, etc. Felicidades!!!

#Mulheres

Aguardem a data e local com todos os detalhes da nossa badalada festa, que vai acontecer em homenagem às 'Mulheres Chics!!!'. Imperdível!!!

#CarroAntigo

O Clube do Carro Antigo do Piauí fará uma programação alusiva aos 20 Anos de Fundação do Clube, no dia 15/5/2023. De acordo com o deputado estadual Wilson Brandão, será um grande evento em Pedro II, para reunir os antigos automobilistas de Teresina, Piripiri, Pedro II e toda a Região. Imperdível!!!

#OSIM de Marta Vasconcelos & Vitor Maganinho, com cerimônia realizada em Portugal. Felicidades!!!







#Amigas - Parabéns para a aniversariante do dia 9/9; Marlucia Monteiro Costa!!! Que reuniu na noite de 11/3 familiares e amigos no seu apartamento. Chics!!!









#Aniversário - Um click das queridas Ticianny Machado, Marlucia Monteiro Costa e Liana Portela. Chics!!!



#Amigas - Um click com as queridas Magnólia Soares de Macedo, Gorete Leal e Valdenê Albino no aniversário da Marlucia Monteiro Costa. Chics!!!





#ClubedoChá - Grazie pelo convite das queridas sócias do Clube do Chá, que se reuniram na noite de 9/9, em restaurante badalado para a posse da nova diretoria: a empresária Ana Maria Rios, é a nova presidente do Clube. Na foto Vera Lobão e Ana Maria Rios. Chics!!!









#Comemoração - Parabéns para a empresária Francisca Pereira - by Óticas Retina, que aniversariou no dia 9/9, e comemorou em grande estilo com os familiares e amigos. Nas fotos com Lourdes Batista e Pedro Alcântara. Chics!!!



#DiaInternacionaldaMulher - A vice presidente do CRP21 - Drª Lusani Pereira de Moura Soares - by Clínica Viver Luz, representou o Conselho em Palestra "Ser Mulher: uma questão de perspectiva!" proferida no dia 8/3, na Receita Federal/PI. Chics!!!









É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no