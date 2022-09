A banda Capital Inicial retorna a Teresina dia 7/10 com novo projeto “Capital Inicial 4.0”

#Show

A banda Capital Inicial retorna a Teresina no dia 7/10, e o grupo é liderado por Dinho, que apresentará aos piauienses o novo projeto, intitulado “Capital Inicial 4.0”. A turnê comemora os 40 Anos de carreira da banda. Imperdível!!!

#BodasdeRubi

Os queridos Valdenê Albino & Benedito Cirilo Albino vão comemorar os 45 Anos de casados com festa no dia 8/10, na Fazenda Noroeste / MA. Chics!!!

#Festa

A querida Angelita Sampaio (79 Anos), matriarca da família Sampaio fará 90 anos no dia 8/10, e terá festa por conta da data. A comemoração em família vai acontecer no Sítio Gávea do seu filho, Dr. Benício Sampaio. Chics!!!

#Bebê

Os queridos, César Vilar & Marianne Pádua aguardam ansiosamente pela chegada da primogênita do casal Maria Laura, que deverá vir ao mundo esses dias. Chics!!!

#Batizado

Os médicos dermatologistas Thales Bastos & Michelle Martins batizaram a filha Letícia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em seguida recepcionaram os convidados em um restaurante badalado. Chics!!!

#Sextouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (30); Viviane H G Vasconcellos Santiago, Romi Khan, Basa Almeida, Paulo Márcio, Elano Santos, Priscila Ribeiro, Javan Fernandes, Rudes De Sousa Rudes, Normélia Cordeiro Mota Costa, Ana Lucia, Luis Figueirêdo, Flavio Morais, Lenny Rosa, etc. Saúde & Paz!!!

#Tia&Sobrinhas - Um click das queridas, Iraceara Soares - by Colégio Einstein com as sobrinhas, Mariana Soares (jornalista), Aracelly Soares (odontologa), Maria Elvira (jornalista) e Iannka Soares (advogada), em almoço no Restaurante Coco Bambu Teresina. Chics!!!







#Neto&Avó - Um click dos queridos Matheus com a avó Vânia Guerra, que passou 20 dias em Teresina curtindo o carinho da avó: já retornou para Recife. Chics!!!







#Férias - Um click dos queridos Dr. Airton Andrade & Gilmara Pinto de férias em Buenos Aires, Argentina. Chics!!!







#Amigas - Um click da Rainha dos Pescados - Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium e Amélia Tereza Fonseca em café badalado. Chics!!!





#Psicologia - Um click da presidente do Celina Tourinho - presidente do Conselho Regional de Psicologia do Piauí 21 ª Região, Gestão 2022/2025, que tomou posse na noite de 26/9, no Auditório da OAB/PI. Na foto com o advogado Alexandre Magalhães Pinheiro e Letícia Muniz. Chics!!!









#Psicologia - Um click de Jayanna Rackell Moura Soares com a mãe Drª Lusani Moura Soares - vice presidente do Conselho de Psicologia, e o irmão Cesinha Soares (que aniversariou no dia 27/9), na #Diplomação&Posse - Solenidade de Conselheiros e Suplentes na IV Plenário do Conselho Regional de Psicologia do Piauí 21 ª Região, Gestão 2022/2025, realizado no Auditório da OAB/PI. Chics!!!







#Aniversário - Um click com os queridos Luiz Gonzaga Viana & Gilka Viana, presenças no meu aniversário. Foto Tibério Helio. Chics!!!









