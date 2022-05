A Banda Skank faz show da Turnê de despedida em Teresina dia 30/4, no Theresina Hall

#BandaSkank

A Banda Skank em apresentação única e exclusiva, para promover sua Turnê de despedida em solo piauiense no dia 30/4, no Theresina Hall. Em novembro de 2019, a banda anunciou a separação motivada pelos desejos individuais de experimentar novos caminhos — musicais e pessoais. Pode ser a última chance de presenciar o encontro entre Samuel Rosa, Lelo Zanetti, Henrique Portugal e Haroldo Ferretti. Imperdível!!!

#Vereadora



A vereadora de Teresina Pollyana Rocha, esteve em Brasília no Encontro Nacional de Secretárias Estaduais das Mulheres Verdes. A programação foi bastante interessante, atual, com excelentes grupos de trabalho e repleta de ricos debates sobre a importância do PV na conjuntura política nacional. Chics!!!

#OAB/PI



Hoje (29) acontece Festa de 90 Anos da OAB Piauí, com ‘show’ do cantor Jorge Aragão, no Atlantic City Clube. Imperdíve!!!

#GranfClube

Na noite de 28/4 a Procuradora Federal — Maria de Nazaré Fontenelle Frota — (Dinah Frota) foi a anfitriã da reunião do Granf Clube, em sua belíssima residência. A volta das reuniões festivas. Grazie pelo convite!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (29); Rosana Bonfim, Camila Alencar, Arthur Mourão, Wilson Seraine Da Silva Filho, Amparo Rodrigues Lima, etc. Saúde & Paz!!!

#Governadora/PI

A governadora Regina Sousa recebeu essa semana o padre Isaías Pereira, que coordena a Caminhada da Fraternidade, no Palácio de Karnak. A pauta foi a realização da 27ª edição do evento presencialmente no dia 11/6/2022, com o tema “Alegria, nossos passos cheios de amor”. Chics!!!

#FuncionamentoComércio – Dia do Trabalho

O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas) informa que neste domingo (1/5), data em que se comemora o Dia do Trabalho, as lojas do Centro e dos bairros estarão fechadas. #FicaDica!!!

#Family - Um click da Aldora Lebre com o neto Henrique, maestro Zezinho Ferreira (Aniversariante do dia 27/4), a nora psicóloga Jaiana Aguiar com a filha Lavínia e o filho arquiteto Sérgio Lebre. Parabéns!!! Chics!!!









#HabitarImóveis — Um imóvel para chamar seu — Um click da empresária Lyna Leite em seu belíssimo escritório. Chics!!!







#Netas&Avó - Um click das belíssimas netas Maria Clara e Maria Laura da empresária Rainha dos Pescados Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium — já na divulgação da Campanha do Dia das Mães. Lindas&Chics!!!







#Colégio Einstein — Um click da empresária Iraceara Soares em Dia de Visita. Chics!!!







Parabéns para o aniversariante do dia 28/4 o empresário Rufino Damásio Silva!!! “Hoje meu pai herói completa 78 Anos de vida. Uma vida plena de trabalho, disciplina e bondade. Parabéns para mim por ter o melhor dos mestres a meu dispor!” Danilo Damásio da Silva. Chics!!!





#Elos´sClube-A querida Sandra Macêdo Pádua recebeu na noite de 28/04 as sócias do Elo´s Clube em restaurante badalado

