A Campanha da Fraternidade este ano terá o tema “Fraternidade e Educação”

Os fiéis católicos iniciaram no dia 2/3 a Quaresma, período de quarenta dias de preparação para a Páscoa, quando são convidados à penitência, em forma de jejum, à partilha e à Oração. Os sacerdotes lembram que este é um período de conversão. O arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, realizou o lançamento da Campanha da Fraternidade, no Palácio Episcopal. Este ano, o tema é “Fraternidade e Educação” e o lema “Fala com sabedoria, Ensina com Amor”. O objetivo geral do tema proposto é “promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário”.

A arquiteta Marinna Dias e o médico Vinícius Macêdo dizem 'SIM' ao amor no dia 25/3/2022. No dia 13/5 completa dois anos que estão casados no civil, e seguem com os preparativos para a cerimônia religiosa. Chics!!!

Para os aniversariantes de hoje (4); Goretti Mendes, Julia Beatriz, Gustavo Vasconcelos, Gerson Rezende, Tânia Macedo, etc. Saúde & Paz!!!

Até hoje (4/3) a Clínica DMI está com vagas abertas para profissionais que desejam fazer parte do seu quadro de colaboradores. A oportunidade de emprego é destinada a manobristas. Os interessados em participar da seleção devem enviar currículo para o e-mail [email protected], com o assunto: "Vaga para Manobrista". Como requisito para candidatura à vaga, o profissional deve possuir carteira de motorista A e B. #FicaDica!!!

Dos advogados Sorência Vasconcelos & Nelson Estevam, que vai acontecer no dia 12/3/2022 na Capela Sagrado Coração de Jesus. A noiva é filha de Gilson Vasconcelos e Zuíta Vasconcelos. Chics!!!

#7Meses - O cirurgião plástico Carlos Tajra e a administradora Rafaella Vitale comemoraram os sete meses da caçula Isabella diretamente de Angra dos Reis, no fim de semana de Carnaval, juntamente com o fofo Guilherme irmão da aniversariante. Parabéns!!!







Parabéns para o aniversariante do dia 3/3/2022; Breno Miranda Pinheiro Correia!!! Na foto com a belíssima esposa Ana Thereza Merij Carneiro. Lindos&Chics!!!







#MensagemFacebook - Um click em Luís Coelho & Lusieux Feitosa Coelho, em evento badalado. "Fiz charme… beijei e fui beijada, a continuação? Hum, fica pela imaginação… YES!!!" Chics!!!







Parabéns para o cirurgião plástico Leandro Almeida!!! Que aniversariou no dia 2/3 e recebeu o carinho da esposa, a cardiologista Ilane Costa e dos filhos José e Leandro. Chics!!!







#Basílica - Os queridos Geraldo Lages & Lina Josefina Lages, o feriado de carnaval curtiram Campos do Jordão, Sampa, e tiveram um momento de muita fé na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Chics!!!







#Praia #Family - Um click no contador e empresário Raulino Castelo Branco Filho, curtindo o domingo de Carnaval em Luís Correia Piauí Brasil com as três filhas. Chics!!!







Parabéns para a belíssima Cristal Santos, que completou 10 Anos, e comemorou em grande estilo com os pais Lucélia Santos & Hiran Santos e a madrinha Pastora de Brito. Chics!!!





