A deputada federal Margarete Coelho é a diretora de Adm e Finanças do Sebrae Nacional

#Diretora

A deputada federal Margarete Coelho é a diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional. A eleição aconteceu no dia 29/11/2022, quando foram escolhidos os novos dirigentes da diretoria executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para o quadriênio 2023/2026. José Zeferino Pedrozo foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Nacional. Ele substituirá José Roberto Tadros, que é também atual presidente da Confederação Nacional do Comércio. Chics!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (2); Alexandre Gomes, Marília Brandão, Paulo Valença, Vilma Alves, Maria De Jesus Alves da Silva, Rita De Cássia Amorim Andrade, Kika Coiffeur, Valdiano Araújo, Alexandra Vieira, Marcia Wélida Pereira, Val Bezerra Pimentel, etc. Saúde & Paz!!!

#Antiguidades

Aberto diariamente das 9 às 19h, o Casarão Genu Moraes pela família para mais uma temporada de venda das antiguidades: móveis, pratarias, louças, cristais, livros, etc. Imperdível!!!

#Curso

Até o dia 12/12, para se inscrever no Vestibular 2023, e ingressar em um curso superior do Instituto Federal do Piauí . São 2.265 vagas em 58 cursos superiores de 17 campi. Inscrições no site https://selecao.ifpi.edu.br. Os cursos do IFPI são gratuitos e de três tipos: bacharelado, licenciatura e tecnologia. O IFPI também reserva vagas para candidatos com deficiência e para quem cursou o ensino médio integralmente em escola pública. As inscrições podem ser pagas até o dia 13/12, no Banco do Brasil. Imperdível!!!

#@Siga

Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#OSIM - Um click dos médicos Robério & Andressa Silveira com cerimônia realizado em Natal/RN em grande estilo. A noiva é sobrinha da querida Naty Silveira, que foi presença especial no casamento. Chics!!!







#Casamento - Um click dos empresários Marcia Fernanda & Lindomar Borges, os recém-casados e os empresários Araceli Almeida & Júlio Deusdedit após a cerimônia. Chics!!!







#Casamento - Um click da mãe do noivo, Márcia Fernanda, Naty Silveira com as sobrinhas, Karyne Macedo, Helma e Débora Silveira celebrando o amor de Robério & Andressa em Natal / RN. Chics!!!







#Casamento #Sobrinhas - Um click de Gabriela, Naty Silveira, Débora, Kamila e Helma Silveira celebrando o amor de Robério & Andressa em Natal / RN. Chics!!!



#Praia - Um click das queridas Magnólia Soares de Macedo, Roseane Macedo, Vânia Araújo e o pet Duque, de férias em João Pessoa. Chics!!!







#ColaçãodeGrau - Um click da querida empresária Iraceara Soares - by Colégio Einstein com a neta que aniversariou no dia 1º/12, e foi comemorado a Colação de Grau e o aniversário da Rafaela em família. Parabéns!!! Chics!!!





#Internacional - Um click dos queridos advogados Pedro Portela Filho & Liana Portela de férias em Jaffa / Israel, visitando todos os lugares turísticos com amigos piauienses. Chics!!!







#Parabéns - Para a querida jornalista & psicoterapeuta - Adriana Lemos, que aniversariou no dia 28/11!!! na foto com o querido amigo David Carvalho em almoço badalado. Chics!!!









