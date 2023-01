A exoneração do procurador-geral do Município Aurélio Lobão foi publicada no DOM

#Sextouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (13); Franly Lima, Jorge Leite, Edna Dias, Eraldo Ferreira, Priscila Karinne, Jamylle Tabatinga, Jam Tabatinga, Edvaldo Saraiva Costa, Graça Carvalho, etc. Saúde & Paz!!!

#Grávidos

Os queridos Wrias Moura & Raquel Dias estão radiantes com a notícia da gravidez de Raquel, já que são pais da belíssima Stella. Chics!!!!

#Procurador-Geral

Publicada no Diário Oficial do Município a exoneração do procurador-geral do Município Aurélio Lobão. Ele deixou o cargo para disputar a vaga de desembargador Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça do Piauí. A vaga, que será indicada pela OAB/PI, surgiu em virtude da aposentadoria do desembargador Francisco Paes Landim. Chics!!!

#Bebê

Os queridos Fernanda Balbuena & Ricardo Brandão Costa, estão grávidos e o bebê é um menino: Arthur vai nascer em junho/2023, pense na felicidade dos familiares. Chics!!!

#Coqueiro

Na semana do Réveillon fiquei hospedada em uma belíssima casa de praia no Coqueiro com as queridas Drª Lusani Moura os seus filhos Jayanna Rackell Moura Soares e César Soares, e com a empresária Neythânia Barbosa e o seu filho Ítalo Barbosa, que retornaram para Teresina no dia 2/1. Então na primeira semana de 2023, fiquei hospedada na belíssima residência de praia no Coqueiro do empresário Raimundo Moraes. Grazie. Chics!!!

#@Siga

Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip 's nas nossas Redes Sociais - Facebook (Lucienne Sampaio) - Tik Tok - Instagram - Lucienne.Sampaio - Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#Nasceu - Chegou ao mundo na tarde de 8/1, o fofo Vinícius Macêdo Martins Filho, filho do médico Vinícius Macêdo e da arquiteta e acadêmica de medicina Marinna Dias, felizes com a chegada do primogênito. Chics!!!







#Bebê - Um click da querida Nazareth Dias com o seu primeiro bisneto - Vinícius Macêdo Martins Filho. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante do dia 1º/1; Vânia Guerra!!! Um click de José Wilson & Vânia Guerra Pereira da Silva, que retornaram da Europa. Vânia comemorou a data em grande estilo com a família, visitando algumas cidades da Itália, Roma, Milão, etc. Chics!!!







#Praia - Um click dos queridos Ana Cláudia & Waldecy Matos - by Lanternautos, curtindo sol & mar em praia badalada. Chics!!!







#XdaQuestão - Um click da advogada e professora Liana Portela em momento descontraído com a fofa Prada. Chics!!!







#Sextouuuuu - Parabéns para a aniversariante de hoje (13); Priscila Karinne!!! Linda & Chic!!!







#Sextouuuuu - Parabéns para o aniversariante de hoje (13); Franly Lima!!!







Sextouuuuu - Parabéns para o aniversariante de hoje (13); Jorge Leite!!!





