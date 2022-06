#Cancelado

O Arraiá junina do Lótus Clube de Teresina, que seria realizada dia 18/6, foi cancelada devido ao falecimento da irmã de Aldora Ferreira, uma das anfitriãs. Triste!!!

No dia 15/6 a Câmara Municipal de Vereadores de Teresina elegeu a nova mesa Diretora para o Biênio 2023/2024. A partir de 1° de janeiro a Casa Legislativa será presidida pelo vereador Enzo Samuel (PDT). A vereadora Pollyanna Rocha (PV) será a primeira vice-presidente da CMT. Chics!!!

A IX Feijoada do Péricles acontecerá no dia 25/6, no Espaço Coco Bambu — by Jany Freitas e Rafael Freitas. O fotógrafo Tibério Hélio estará presente na Feijoada do Péricles com seus maravilhosos click's. Aguardem. Chics!!!

Para os aniversariantes do dia 17/6; Elane Melo, Elizabete Meneses, Shirley Macedo, Eliene Carneiro, Suely Couto, Geórgia B. Andrade, Jéssica Campos, Graciene Nazareno, etc. Saúde & Paz!!!

O Festival de Esportes do Portinho está realizando até o dia 19/6, na Lagoa do Portinho. Os atletas participam das provas de Triathlon, Corrida de Rua e Maratona Aquática. O patrocínio do evento é do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Turismo (Setur). Imperdível!!!

Abrindo a programação do Praia de Verão, teremos dia 3/7 a realização da Meia Maratona do Teresina Shopping, no horário das 6 às 10h da manhã. Serão cumpridas etapas de 7, 15 e 21 km. Todas com boas premiações. Inscrições pelo site do Shopping: www.teresinashopping.com.br -. Imperdível!!!

#Poderosas - As queridas Kátia Cristina, Zelita Melo e Polyana Melo reuniram as amigas 'Poderosas' em grande estilo em tarde bem animada para um delicioso café da tarde: de compras, presentes, bolos, champanhe e conversa animada na loja FIL-À-Fil. Chics!!!







#Poderosas -Click's das queridas Kátia Cristina, Zelita Melo, Valdenê Albino e Polyana Melo reuniram as amigas 'Poderosas' em grande estilo na loja FIL-À-Fil. Chics!!!







#Family — Parabéns para a aniversariante Clara Maria Salinas (11/6)!!! #Bolo&Parabéns em família com os pais Delcy Marques & Carlos Salinas em restaurante badalado. Chics!!!







#Inauguração - No dia 14/6 aconteceu a inauguração do novo empreendimento do empresário Ernani Filho com um conceito de suas Redes de Óticas, agora Positiva +! O padre Francisco Borges é quem fez a Benção da abertura do empreendimento. Um click dos queridos; Alexsandra Diniz, Ronaldo Veras, Aloisio Evangelista e Ernani Filho. Chics!!!







#BolodeVó — Um click dos queridos, Renata Souza Araújo de Carvalho & José Alberto Guerra Pires de Carvalho — by Padaria Bolo de Vó em evento badalado. Chics!!!







#LoveAgainParty — Um click dos queridos Iran Felinto & Maria Laura, em evento badalado. O empresário Iran Felinto realizará a 6ª Edição do evento Love Again Party no dia 25/6 em grande estilo. Imperdível!!!







#GrupoGeraldoOliveira — Um click do presidente Geraldo Cunha Oliveira, e a sua equipe reunida em dia de trabalho; Amarildo Rolim Tenório, Paula, Iéte Melo, Fabiana Oliveira e João Tadeus. Chics!!!









