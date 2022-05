A Missa da Misericórdia tem data para retornar, a celebração religiosa acontece dia 15/6

#MissadaMisericórdia

A Missa da Misericórdia já tem data para retornar: a retomada da milagrosa e tradicional celebração religiosa acontece no dia 15/6, no Adro da Igreja de São Cristóvão, e terá a condução de Padre Nilton. Imperdível. Amém!!!

#Projeto

O Projeto “Bate e Volta: Trecho Teresina — Santa Cruz dos Milagres”, realizará um ‘workshop’ na cidade de Santa Cruz dos Milagres no dia 2/6, visando a capacitação para agentes de turismo e empreendedores locais. Que mapeará os atrativos turísticos que ficam entre as cidades de Teresina e Santa Cruz dos Milagres, municípios ligados por um percurso de 182 km. Imperdível!!!

#Festival

O Festival de Esportes do Portinho está de volta e será realizado nos dias 18 e19/6, na Lagoa do Portinho. Os atletas inscritos participarão das provas de Triathlon, Corrida de Rua e Maratona Aquática. O patrocínio do evento é do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Turismo (Setur). Imperdível!!!

#Parabéns



Para os aniversariantes do dia 30/5; Leonara Lima, Charles Silveira, Andreia Giovana, Janice Almeida, Sammara Shirley, Francisca Santos, Fernando Olegna, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 29/5; Lumárya Souza, Alex Állen, Maria Aldenora Santos, João Catarino, Stefano Oliveira, Paulo Marcelo Aragão, André Gonçalves, José Rodrigues Júnior, Marcos Monturil, Welson Oliveira, Hanna Vieira, Jéssica Carvalho, Lya Nery, Lucas Leal Colares, Patricia Freitas, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 28/5; Tálita Neiva, Elizeu Aguiar, Valeria Oliveira, Cabo Jorge Pilera, Priscylla Ribeiro Soares, Safira Bengell, Mírian Gomes, Denise França, Luiz Lobão, Karliete Nunes, Luana Tajra, Fábio Costa, Gustavo Douville, Júlia Tajra, Ludmila Torres, Eduardo Sampaio Filho, Anízio Elétrico, Kedson Lindoso, Janaina Linhares, Irma Ceres Rego Monteiro, Clemilton Leal, Janayna Daniel, etc. Felicidades!!!

#MensagemEletrônica

Parceiros das nossas divulgações enviem Notas&Fotos para o endereço eletrônico: [email protected] -. Aguardo!!!

#CIEPI

O Centro das indústrias do Estado do Piauí empossou a nova diretoria do Triênio 2022/2025. O presidente eleito do CIEPI é o empresário argentino Federico Musso. A solenidade contou com a participação do ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, a senadora Eliane Nogueira, o secretário de Fazenda Antônio Luíz e Zé Filho, presidente da Federação das Indústrias do Piauí (FIEPI), e empresários de destaque da indústria piauiense. Chics!!!







#Posse — Na noite de 23/5 o Centro das indústrias do Estado do Piauí (CIEPI) realizou a posse de Federico Musso — by Moinho Piauí — e da nova diretoria, no Espaço Coco Bambu. Na foto Tânia Miranda & Valmir Miranda — O DIA, Federico Musso com a esposa Agostina Mangiaterra. Chics!!!







#Posse — Um click do empresário Franklin Kalume Brígido com o filho Franklin Kalume. Chics!!!







#Posse — Um click dos empresários, Pedro com a mãe Rossana Maria Masstalerz. Chics!!!







#Posse — Um click do casal de empresários Italo Santos e sua esposa Ruana Sepúlveda. Chics!!!







#Posse - Um click do empresário Elano Sampaio, Antônio de Almendra Freitas Neto - Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE/PI e o empresário Francisco Reinaldo. Chics!!!



#Parabéns para a belíssima Vivian Almeida, que completou um ano: ao lado dos pais os empresários Isabella Almeida & Francisco Almeira e a comemoração foi em grande estilo em família. Chics!!!







#Domingo — Parabéns para o aniversariante do dia 29/5; Stefano Oliveira!!! Na foto com os amigos, Amadeu Olímpio Cavalcante Filho, Filipe Gonçalves e o empresário e engenheiro José Filho - by Construtora Estrutural. Chics!!!







#Sábado - Parabéns para a aniversariante do dia 28/5; Tálita Neiva!!! Na foto com as amigas Vânia Guerra, Lúcia Silveira e Sinhã Aragão em reunião badalada do Clube do Chá. Chics!!!







#MêsdasMães - No dia 27/5 a empresária Rainha dos Pescados - by Marinalda Oliveira sorteou ao vivo no Programa O Butiquim o Prêmio um Vale Compras de R$ 500,00 -. A cada compra de produtos no Lojão do Peixe Premium de R$ 150,00 o cliente ganhava um cupom para participar do sorteio. A ganhadora no sorteio do prêmio foi a querida Ione Lopes. Chicsl!!!

























