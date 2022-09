#MickeyMouse

No dia 25/9, o garoto Dom completará o primeiro aninho, e o tema da festa será 'Mickey Mouse', filho dos empresários Dani Carvalho & Reginaldo Carvalho, que receberão os convidados em grande estilo. Chics!!!

#MissadeSétimoDia

A Missa de Sétimo Dia do falecimento do professor José Nunes foi realizada no dia 10/9, na Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, da Avenida Barão de Gurguéia, e foi bem prestigiada pelos familiares e amigos. Que Deus conforte os corações de todos!!!

#Entrevista

Produtos Lojão do Peixe Premium - A Rainha dos Pescados - Pop Star do Peixe - by Marinalda Oliveira, foi entrevistada & fotografada - by Lucrécio Arrais, para o Jornal Meio Norte está impecável. Não deixe de conferir. Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (12); Claudete Maria Pereira Ricardo, Amélia Tereza Fonseca, Märä Vänessä Torres, Romeo Melo, Marcus Sabry Azar Batista, Cliff Villar, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 11/9; Lidinha Oliveira, Iracema Marques, Ana Caroline Fernandes, Kalinka Rejane, Fúlvio Amorim, Bianca Lopes, Vanicleudi Medeiros, Fernando Machado, Carlos Moraes, Hércules Gonçalves Sousa, João Vicente Lobo Furtado, Christianne Alencar, Vânia Luz, Manuela Santiago, Maria Silva, Norma Soely Guimarães, Joana Portella, Joeline Carvalho, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 10/9; Jaqueline Castelo Branco, Cleto Augusto Baratta, Karine Nunes, Jivago Castro Ramalho, Talita Medeiros, João Carvalho, Rosangela Brandão Cavalcante, Gisela Neiva, Betânia Ladislau, Thais Viana, Maria Carolina Freitas, Rosângela Cavalcante, Márcia Baião, João Carvalho, João Luiz Luz, Dowglas Lima, Herbert Medeiros, Rosiane Matos, Ligia Felix, Mosart Junior, etc. Felicidades!!!

#ClubedoChá - Um click das queridas, Tálita Neiva, Vânia Guerra, Eliane Nogueira e Vera Lobão, em tarde de almoço animado. Chics!!!









#Parabéns para a aniversariante de hoje (12); Amélia Tereza Fonseca!!! Comemora em um almoço com familiares e amigos em grande estilo. Chics!!!







#Family - Um click do cardiologista Jocerlano Sousa, que divulgou um emocionante mensagem em suas Redes Sociais pela conquista do filho Gabriel que traria bastante orgulho ao avô José Nunes, e faleceu no dia 5/9: "Tudo está escrito no plano de Deus. Após 24h do adeus ao meu querido pai, nosso Gabriel recebeu a Medalha de Ouro na Olimpíada Canguru de matemática, a ciência que moldou a vida do seu avô, através da qual o tornou referência e ponte para ajudar quem quisesse estudar. Em vida, o vovô já estava todo orgulhoso quando foi comunicado dessa conquista. Professor José Nunes, continuaremos por aqui o seu legado!" Na foto Dr. Jocerlano Nunes com a esposa Sávia Dourado e o filho Gabriel.







#Pai&Filho - Um click do empresário Reginaldo Carvalho com o filho Dom em ensaio fotográfico. Chics!!!







#PriscillaPresley - Um click dos queridos, Gabriel Mota & Jayanna Rackell Moura Soares, presenças no show do Cover do Elvis - by Kiko da Retrohitz, no Al Capone Pub The. Grazie pelo convite. Chics!!!







#Aniversário - Um click das queridas, Vânia Queiróz e Kátia Cristina, presenças no meu aniversário. Chics!!!







#Aniversário - Um click da querida Vera Lúcia da Silva Santos, presença no meu aniversário. Chics!!!







Aniversário - Um click da querida Bena Moura Santos, presença no meu aniversário. Chics!!!









#Aniversário - Um click da querida Myriam Cahib Demes Castro, presença no meu aniversário. Chics!!!









Fotos Tibério Helio & Equipe







