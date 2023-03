A Missa pelos 50 Anos da Paróquia São João XXIII e São João Batista será no dia 25/3

#Doação

A presidente do Granf Clube, Ana Paula esteve na Casa de Repouso Flores de Maria fazendo doação de fraldas geriátricas em nome do Granf Clube, em uma iniciativa da sócia Odete Bonfim. A doação faz parte de ações sociais costumeiras do Granf Clube que as sócias realizam durante o ano inteiro. Chics!!!

#Campanha

Hoje (24) às 8h, aconteceu o lançamento com um Café da Manhã da 28ª Caminhada da Fraternidade e o lançamento do bazar, no Centro Pastoral Paulo VI - Av. Frei Serafim Nº 3.200. Com o tema - O Amor Chamou Eu Vou - O Amor nos Chama Alto e Bom Som. Grazie pelo convite!!!

#Sextouuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (24); Fabrício Marinho Fortes, Danilo Rocha Luz, Jurandir Vieira, José Trajano Brandão Neto, Gustavo Lopes, Paula Lobão, Michelle Alves, Eliene Pereira, Jaquelinne Almeida, Joel Gomes da Silva, Andrea Gomes, Larisse Barros, Carlos André, Renato Francisco de Paula, James McSill, etc. Saúde & Paz!!!

#Posse

A posse da nova defensora pública geral do Estado do Piauí, Carla Yáscar Bento Feitosa Belchior, vai acontecer no dia 30/3, às 10h, no Theatro 4 de Setembro. Chics!!!





#Inauguração - Um click dos empresários Daniele Carvalho & Reginaldo Carvalho em inauguração da Tudo é Festa no bairro Ilhotas. Chics!!!







#Inauguração - Um click dos empresários Daniele Carvalho & Reginaldo Carvalho com os advogados Eduardo Uchôa e Alexandre Magalhães Pinheiro em inauguração da Tudo é Festa no bairro Ilhotas. Chics!!!



#Doação - Um click do presidente da OAB/PI, Celso Barros Coelho Neto, e Nelson Nery Costa - Membro Honorário e Vitalício da OAB/PI, doou quadro de Esperança Garcia à Seccional, em nome do Conselho Estadual da Cultura. Chics!!!







#Amigos - Um click dos queridos Diego Oliveira com a amiga Ericka Luba em encontro animado. Chics!!!







#Estilo - Um click da belíssima Cristina Queiroz Mendes. Linda&Chic!!!







#Aniversário - Parabéns para a aniversariante do dia 23/3 a querida Fátima Oliveira!!! Que comemorou em grande estilo com familiares e amigos no sítio da família. Chics!!!

























