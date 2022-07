#ÓperadaSerradaCapivara

A Ópera da Serra da Capivara retorna em 2022 para a quarta edição: e será realizado entre os dias 26 e 30/7, volta a iluminar o anfiteatro da Pedra Furada, no Parque Nacional Serra da Capivara, e a Praça do Abrigo, em São Raimundo Nonato. Atrações; Roberta Sá, Dona Onete, Cordel do Fogo Encantado, Cátia de França, Ostiga Júnior e o DJ Gil Preto, à programação diversa da Ópera — um espetáculo multissensorial que reúne música, dança, teatro e iluminação artística, combinados com ‘shows’ de artistas brasileiros e discoteca moderna, que conferem à noite sertaneja ritmos, tons e sotaques de diferentes lugares do Brasil. Imperdível!!!

#BodasdeRubi

Os queridos Ricardo Pinheiro & Gisela Magalhães comemoraram as #BodasdeRubi com a família em grande estilo no Rio de Janeiro. Chics!!!

#BodasdeCerâmica

A empresária Germane Linhares e o prefeito de José de Freitas, Roger Linhares, comemoraram no dia 29/6, nove anos de feliz união conjugal, e são pais da Maria. Chics!!!

#ExpôJoão

No segundo piso do Teresina Shopping você pode conferir a expô “JOÃO, O SUCESSO” que mostra os 50 Anos da Revista O Sucesso — periódico de circulação interna do Grupo Claudino. Com fotos das capas e páginas das edições, a história das empresas do grupo é contada/mostrada durante todo esse tempo. Nas fotos, há um “QR code” onde o curioso pode acessar as páginas das revistas. Imperdível!!!

#LionsClube

No dia 2/7, às 20h, a querida Zelita Melo passará a presidência Lions Clube Afonso Mafrense, para Elesbão da Cunha Alcântara ao novo presidente do Clube, no Restaurante Labareda no Iate Clube de Teresina, ao som de Pedrinho Araújo. Grazie pelo convite.Chics!!!

#CidadeJunina2022

A maior festa de São João do Piauí começa no sábado (9) e vai até o dia 16/7 no Shopping Rio Poty, com o forró Mastruz com Leite será uma das atrações nacionais mais aguardadas da Cidade Junina 2022. A banda subirá ao palco na terça-feira (12) e promete embalar os corações apaixonados com o melhor do forró nordestino. Imperdível!!!

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (1º); Raquel Vilar, Janaina Antunes, Lavínia Carvalho Luz, Jonniely Cardoso, André Costa, André Luis Ratto, etc. Saúde & Paz!!!



#Arraiá — Um click dos irmãos, Maria Flor Carneiro e João Batista Filho, de casa para o São João do Colégio Santa Maria Goretti. Filhos dos queridos, Kelly Carneiro & João Batista. Netos de Fernanda Carneiro & Carneiro Neto. Lindos & Chics!!!







#Parabéns — Para a aniversariante de hoje (1º); Raquel Vilar!!! Na foto com o marido Francisco Vilar. Chics!!!







#Parabéns — Um click do cirurgião plástico Carlos Tajra e a administradora Rafaella Vitale, com o filho Guilherme comemoraram os 11 meses da belíssima Isabella com o tema “Princesa Lea”, do clássico filme Star Wars. Chics!!!







Arquiteta&Urbanista #Decoradora&Design. Apaixonada por #Beleza&Harmonia #Uma mulher Feliz&Realizada — Um click da querida Haydeé Ferreira. Chics!!!







#MêsdosNamorados — No dia 29/6 foi o Sorteio #DiadosNamorados, e o ganhador foi Ícaro Brasileiro — Prêmio do Lojão do Peixe Premium — by Marinalda Oliveira, o prêmio dá direito jantar com um acompanhante, no Dom Nelore. Chics!!!







#XIPrêmioSebraePrefeitoEmpreendedor — Um click do gerente de políticas Públicas do Sebrae no Piauí, Helder Freitas; a gerente de Comunicação, Graça Batista; o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae no Piauí, Freitas Neto e a analista do Sebrae no Piauí, Davina Castro. Chics!!!







#Livro — Um click do meu querido amigo Nelson Nery Costa, que convida para a solenidade de lançamento do livro Código Civil e Legislação Correlata, no dia 5/7, às 19h, no Centro Cultural “José Roberto Tadros”. Chics!!!







#IXFeijoadadoPéricles — Um click dos queridos advogados Pedro Portela Filho & Liana Portela. Chics!!!

