A PAX UNIÃO : Grupo Geraldo Oliveira inaugura duas novas filiais

Às sócias do Granf Clube se reúnem em grande estilo para a Confraternização de Natal no dia 16/12, no Vichy Empório Bistrô. Grazie pelo convite. Chics!!!

A Confraternização de Natal das 'Maravilhosas' vai acontecer no dia 16/12, no apartamento de Marlucia Monteiro Costa. Grazie pelo convite. Chics!!!

Parabéns para os aniversariantes de hoje (12); Ronaldo Medeiros, Leonardo Eulálio, Luis Segundo Rodrigues Mota, Marcia Silva, Michel Renann Guedes Cordeiro, Denise Gerôncio, Talita Varela, Ericléia Raiane Oliveira Gomes, Elder Jales Carvalho Jr., Andréia Araújo, Karlos Wendell, Mayco Jucá Sampaio, etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 11/12; Dora Parentes, Kelma Moura, Wener Bastos, Reginaldo Carvalho, José Eusso, Cléo Amorim, Marister Ramos, Carlos Kleber, Nonato Oliveira, Cartunista Nilton Magalhães, Xico Rodrigues, Valmir Junior, Larissa Dias, Danielle Rêgo Monteiro, Marcelo Costa, Ricardo Carvalho, Ivana Fortes, Diana Palmer, Áureo Tupinambá Júnior, Tatyara Martins, etc. Felicidades!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 10/12; Kahena Sampaio, Ravena Napoleão do Rêgo Pinheiro, Tarciano Mourão, Zózima Tourinho, Vera Covas, Pollyanna Rocha, Izi Vieira, Lídia Brito, Nayton Breno, Guilherme Lewandowski, Kelly Santos, Anna Helena Felinto, José Reis Pereira, Isabel Carcará, Marina Santana Erudilho, Diana da Silveira, etc. Felicidades!!!

#50Anos



A TV Clube a primeira TV do Piauí com a força de um ideal do professor, advogado e visionário, o inesquecível Valter Alencar, completou 50 Anos no dia 3/12. Hoje (12) a emissora realiza uma Missa em Ação de Graças às 9h, e às 18h acontece a inauguração do novo estúdio, muito mais tecnológico e interativo. Seguida de uma celebração para colaboradores. Grazie pelo convite. Chics!!!

#Sindicato - Um click de Solange Martins com o marido o desembargador Sebastião Martins e o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça / Avaliadores do Estado do Piauí, Carlos Henrique Sales na Confraternização do Sindicato. Chics!!!







#Émerito - Um click do desembargador Sebastião Ribeiro Martins (ex-corregedor geral da justiça e atual diretor da EJUD). recebeu a outorga da Medalha Colaborador Emérito Desembargador João de Deus Lima no dia 7/12, na antiga sede do TJ/PI. Chics!!!





#Domingo - Parabéns para a aniversariante do dia 11/12; Dora Parentes!!! Na foto com as queridas Gina Castelo Branco, e Delcy Marques, que comemora o seu aniversário no dia 17/12, com uma feijoada em sua belíssima residência. Chics!!!







#AlphaModasTeresina - Um click dos empresários Luiz Galvão & Pastora de Brito, em evento badalado. As lojas Alpha Modas Teresina, estão cheias de novidades para as festas de fim de ano. Chics!!!





#Alphaville - Um click na residência da querida Neythania Barbosa com a galera que assistia aos jogos do Brasil na Copa do Mundo - Maria, Neythania, Lucicleide, Dra. Lusani Moura, Bela, Maria Clara, Ítalo, Larissa, Graça, Cesinha, Jayanna e Yuri. Faltou o Joãozinho. Pense em uma galera animada. Chics!!!







#Family - Um click na residência dos queridos Luiz Gonzaga Viana & Gilka Viana reunidos em família para assistirem aos jogos da Copa do Mundo. Pense em uma galera animada. Chics!!!







#Internacional Um click da Renovação do Matrimônio dos queridos Pedro Portela Filho & Liana Mota Portela, em Nazareth / Israel - Unidos por Deus na Terra de Jesus. Chics!!!





#Paris - Um click das queridas amigas; Lilia Brandão, Samyra Coelho, Ana Beatriz Sampaio, Letícia Coelho, Olívia Nogueira, Lilian Guimarães, Patrícia Monte Feitosa, Rebeka Coelho e Celina Lages, Confraternização da viagem internacional. Chics!!!







Confraternização - Um click do cirurgião plástico - Carlos Tajra e a administradora Rafaella Vitalle, que reuniram os funcionários para a Confraternização de Natal. Chics!!!









