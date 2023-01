A prévia da Banda Bandida vai ter início no dia 21/1, no Centro de Teresina.

#Segundouuuuu



Parabéns para os aniversariantes de hoje (16); Raldir Cavalcante Bastos Neto, Renata Soares, Nilson Santos, Paulo De Tarso Gomes, Fabrício Cristiano, Deusimar Junior, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 15/1; João Manoel Ayres, Socorro Furtado, Gustavo Santos, Juarez Tapety Neto, Maria Marques, Lívia Castelo Branco, Carlos Alberto Silva, João Marcelo Brasileiro, Antônio Marinho, Márcio Amorim, João Batista, Cássio Borges, Elis Regina Pinheiro, Socorro Moura, Tatiane Verusca, Fernando Paulo, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 14/1; Ana Paula Castro, José Freire Neto, Lucas Baptista, Cassia Oliver, Vicente Alves, Carlos Said, Thiago Napoli, André Napoleão, Ana Lídia Melo, Giselli Alves, Adra Lyz, Fernanda Lopes, Márcio Edivandro Santos, Julianne Nunes, etc. Felicidades!!!

#APCEF/PI

A Colônia de Férias da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal - APCEF/PI, está acontecendo até o dia 20/1, na APCEF Clube. Participam crianças de 5 a 14 anos, filhos de associados e população geral. Com prática de esportes, brincadeiras antigas e lúdicas, mediadas por profissionais especializados: e também inclui lanches, atividades na piscina e concurso de fantasias. Imperdível!!!



#OSIM

Do médico infectologista Herion Alves e do funcionário público da FMS, Thiago Machado disseram 'SIM' ao amor na noite de 13/1, em buffet badalado, com a presença de familiares e amigos. Chics!!!









#OSIM - Um click do médico infectologista Herion Alves, o funcionário público da FMS, Thiago Machado com a amiga enfermeira - Lourdes Batista. Chics!!!







#Family - Um click da belíssima família do Sílvio Filho & Dirce Castelo Branco, com a filha de Sílvio, Angelina, a espera do filho Mateus. Foto Dayne Dantas. Chics!!!







#AmigosdasAntigas - Um click com os amigos Vinicius Oliveira Furtado, Alexandre Rangel Correia, Patriota Rebêlo, e Marcos Seabra, que aniversariou no dia 14/1, e comemorou entre amigos reunidos em Pub badalado. Parabéns!!!







#ClubedoChá - Um click das queridas Tálita Neiva, Alice Castelo Branco Carvalho e Vera Lobão em reunião de fim de ano badalada. Chics!!!





#Amigos #Engenheiros - Um click do empresário e engenheiro José Filho com amigos reunidos em Confraternização. "Uma noite memorável! Graças ao nosso bom Deus, foi possível reunir grandes expoentes da nossa engenharia. Realizamos a nossa confra com os amigos e professores da nossa época de UFPI. Encontro excelente e regado com muita troca de ideias e experiências. Que os próximos encontros sejam breves. Valeu demais meus amigos. Um grande abraço em todos e até a próxima!!!" José Nunes Filho. Chics!!!







#Amigas - Um click das queridas Barbara Noronha e Pastora de Brito - by Alpha Modas Teresina. Chics!!!







#Mãe&Filhos - Um click de Karine Oliveira e Vonaldo Oliveira com a mãe empresária, Rainha dos Pescados - Marinalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium em confraternização de fim de ano. Chics!!!









É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

