A Setur realizará nos dias 17 a 21/3 o maior evento de Poker no litoral piauiense

#Turismo



A Secretaria de Turismo do Estado do Piauí - by Dr. Pablo Santos e a Federação Piauiense de Poker representada - by Linkoln Leal realizará nos dias 17 a 21/3 no SESC Praia de Luís Correia, o maior evento de Poker no litoral piauiense: trazendo representantes da Confederação Brasileira de Poker e mais de 10 representantes de estados para o evento que irá premiar, os melhores jogadores, irão escolher os membros da seleção piauiense e a escolha de uma mulher para representar a classe. Também contará com a Comissão de direito desportivo da OAB/PI - by Dr. Alisson Lima – presidente da Comissão. Imperdível!!!

#Aniversário

A belíssima Teresa de Lisieux, a primogênita do governador do Piauí - Rafael Fonteles & Isabel Fonteles, comemorou os seus 10 anos no dia 22/3, em grande estilo. Chics!!!

#Segundouuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (27); Herculano Alencar, Alexandre Marwell, Ronaldo Souza, Daniel Melo, Fernando Pereira, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 26/3; Maryanne Pacheco Lopes, José Carvalho, Flavia Barbosa, Sarah Menezes, Dino César Rodrigues, Lucia Costa Farias, Eduardo Feitosa, Isabela Eulálio Carvalho Sampaio, Eliene Linda Estrela, etc. Saúde & Paz!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 25/3; Pedro Portela Filho, André Caetano, Delegado Menandro Pedro, Anete Marques Da Silva, Mp Lopes Luz, James Guerra, Celia Soares, Paula Moreira, Celia Soares, Anete Marques da Silva, Alberto Alencar, Marcio Moraes, Luís Cinéas Castro Nogueira, Camila Tapety, Raul Júnior, etc. Felicidades!!!

#PrêmioNacionaldeInovação

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 31/3 no endereço eletrônico: https://www.premiodeinovacao.com.br/ - do Prêmio Nacional de Inovação (PNI) - é a principal iniciativa de reconhecimento e estímulo à prática de inovação no país. A premiação busca contribuir com o processo de aprendizado e possibilitar troca de experiências, auxiliando na identificação de pontos fortes e oportunidades de melhorias em inovação e gestão da inovação.

#ClubedoChá-Um click das queridas sócias do Clube do Chá, que reuniram-se em restaurante badalado em um animado almoço: e teve como anfitriã a nefrologista Málaque Santos. Nas fotos com Tálita Neiva, Vera Lobão, Ana Maria Rios, Rosa Linhares, Conceição Rego, Teresa Alencar Rebelo, Vânia Guerra, etc. Chics!!!





#Sábado - Parabéns para o aniversariante do dia 25/3; Pedro Portela Filho!!! Sempre muito bem acompanhado com a sua belíssima esposa Liana Portela. Chics!!!







#OfertãodeQuaresma - Um click da Rainha dos Pescados - Marianalda Oliveira - by Lojão do Peixe Premium, que está com maravilhosas ofertas para a Semana Santa. Imperdível!!!







#AlphaModasTeresina - Um click dos queridos Pastora de Brito & Luiz Galvão, em almoço animado. Chicsl!!!













#GranfClube - Um click das belíssimas Gisela Ximenes Vieira e Ana Paula Ramalho, que foram as anfitriãs da reunião do Granf Clube de Teresina, na noite de 23/3, no restaurante Badalado. Pensaram em todos os detalhes do sofisticado encontro. Grazie pelo convite. Lindas&Chics!!!







#GranfClube - Um click das queridas Ana Paula Ramalho, Conceição Araújo e Tânia Miranda na reunião do Granf Clube de Teresina, na noite de 23/3, no restaurante Badalado. Lindas&Chics!!!







#GranfClube - Um click das queridas Lourdita Brandão, Joice Nunes e Dinah Frota na reunião do Granf Clube de Teresina. Chics!!!

















É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no