A Sociedade Literária de THE fará o bate-papo “Literatura e vivências no Ensino Superior”

A Sociedade Literária de Teresina realizará no dia 18/5, às 19h, o bate-papo “Literatura e vivências no Ensino Superior”, com a Prof. Dra. Maria das Graças Targino, na Livraria Entrelivros e será mediado pelo Professor Dr. Raimundo Dutra. Imperdível!!!

Os oftalmologistas César Vilar e Amanda Paz participaram do Congresso Norte e Nordeste de Oftalmologia, em João Pessoa. Chics!!!

Parabéns para os aniversariantes de hoje (16); Maria Do Carmo, Ricardo Andrade, Daysê Portella Melo, Carlos Anselmo, Juliane Fernandes, Mauro Linard, Ticiana Leão, Mariza de Oliveira, etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 15/5; Mariano Marques, Eudes Maria Barros Rocha, Francisco Silva Chico Silva, Jandira Freitas Dias, Marcus Paranaguá, Nicolli Tajra Ferreira, Marcus Paranaguá, Cairo Prado, Sebastião Rodrigues Júnior (Sebastião Jr Advogados), Francisco Raimundo Da Silva (Chico Silva), Demerval Júnior, Rômulo Castelo Branco, Gizelle De Sampaio Carvalho, Vera Lobão, Luciana Cavalcante, Airton Junior, Christiam Dourado, Ravenna Castro, Jeane Melo, Ingrid Ketellyn, Camila Cardoso, etc. Felicidades!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 14/5; Gina Castelo Branco, Lídia Marré, Eduardo Henrique, Linaldo Barros, Ana Carvalho — Sobrancelhas —, Juliana Melo Falcão, Maria Socorro, Lanny Karynne, Leticia de Lonardo, Felipe Lira Pádua, Adriana Lages Castro, Antônio Manoel Gayoso e Almendra, Socorro Magalhães, Fernanda Lustosa, Vanessa Nunes, Claudio Feitosa, etc. Felicidades!!!

Diariamente: vídeos e as minhas: notas&fotos de pessoas vip's nas nossas Redes Sociais — Facebook (Lucienne Sampaio) — Tik Tok — Instagram — Lucienne.Sampaio — Blog, Jornal, Portal O DIA. Aguardem a próxima edição da LUCIENNE EM REVISTA. Chics!!!



#NatureTextil — Parabéns para a querida empresária Simone Paes Landim Borges (10/5)!!! Casada com o empresário Romualdo Pedrosa. Chics!!!







#Parabéns para a aniversariante do dia 13/5; Morgana Maria Reis Martins!!! Na foto com as amigas Mariana Santos, Morgana Maria Reis Martins, a irmã Cláudia Laíse Reis Martins, e Vanessa Tapety em #tbt de viagem animada. Chics!!!







#SebastiãoJr.Advogados — Parabéns para o aniversariante do dia 15/5; Sebastião Rodrigues Júnior!!! Na foto com os amigos advogados; Cláudia Paranaguá, Liana Portela e Alex Noronha Monte em #tbt de evento badalado. Chics!!!







#TeresinaShopping — Um click dos enamorados, o Técnico Judiciário TJ/CE - Luiz Gustavo Alves Coelho & Maria Clara Cronemberger Ferraz Valente com o amigo Yuri Sampaio, shoppeando em #DiadeCinema. Chics!!!







#Domingo — Parabéns para a querida aniversariante do dia 15/5; Vera Lobão!!!







#MêsdasMães - Um click da belíssima família de Nelson Nery Costa & Lavínia Coelho Brandão Costa com os filhos, André Brandão Nery Costa e Ricardo Nery Brandão Costa com a filha Alice Brandão Nery Costa. Lindos &Chics!!!







#Domingo — Parabéns para o querido aniversariante do dia 15/5; Mariano Marques!!! Na foto com o cantor Jurandir Vieira. Chics!!!







#Sábado — Parabéns para a querida aniversariante do dia 14/5; Adriana Lages Castro!!! Na foto com a irmã Cristina Castelo Branco e a amiga Fernanda Carneiro. Chics!!!

