A Wizard Teresina já abriu as matrículas de novas turmas para diversos cursos

A Wizard Teresina já abriu as matrículas de novas turmas para os cursos de espanhol, italiano, francês, alemão, japonês além do curso de inglês. Matricule-se e comece o ano com um ‘upgrade’ na sua vida. Imperdível!!!

Os jornalistas Tácio Baptista e Junior Magrafil - Soft Comunicação e Marketing, são presenças confirmadas como palestrantes voluntários da capacitação de Marketing Digital, organizada pela Associação de Amigos da Arte e Cultura do Piauí. Desenvolvida através de uma parceria com a Prefeitura de Teresina, a formação será realizada gratuitamente dos dias 14 a 18/3/2022. Inscrições através do Instagram @asaacpiaui. Imperdível!!!

Hoje (14) o presidente Rotary Club Rio Poty - Antônio Alves completa 60 anos e comemorar a data com viagens pelas capitais nordestinas Maceió e Aracajú. Parabéns!!!

Para os aniversariantes de hoje (14); Cely Nogueira, Dalva Ferreira do Nascimento, Carolina Marques de Carvalho, Antonia Mineiro, Samantha Araújo Rodrigues, Áureamarie Marie, Washington Júnior, Alainy Leitão, Francisco Antonio Alencar, Thiago Diniz, Clóvis Junior, Douglas Ferreira, Isas Moura, Joyce Luz, Helder Damásio, etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 13/2/2022; Dulcinéa Machado, Antônio José de Moraes Souza Filho , Larissa Waleria Oliveira, Deusdedit Sousa, Riberto Resende, Durvagner Silveira, Ionara Monteiro, Marconni Lima, Moises Reis, Silvia Helena Barros Sampaio, Luciano de Barros Nunes, Nestor Ximenes, etc. Felicidades!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 12/2/2022; Josélia Dantas, Lilian Martins, Mayra Araújo, Patrícia Gonçalves, Rayldo Pereira, Dam Bezerra, Kaki Afonso, Thais Vale, Datan Izaká, Samia Brito, Marcus Vinícius Santos, Amparo Feitosa Dantas, Ricardo Sales, Elisângela Pestana, Jouse Martins, Francisco Freire Castelo Branco, Samara Martins, e meu amado pai Cícero Rodrigues Sampaio (82 Anos), etc. Felicidades!!!

Parabéns para o pequeno Noah, que completou um mês de nascimento: filho de Caroline Silva & Joaquim Júnior, com o filho Théo, neto da empresária Francisca Pereira e sobrinho da Drª Cintia Silva. Chics!!!









#Nasceu - Um click do advogado Alexandre Magalhães Pinheiro e da médica otorrinolaringologista Mariana Santos felizes com o nascimento da filha Sofia. Já são pais do pequeno Henrique. Com os avós maternos, Márcia e Flávio Santos, e do tio Flávio Santos Filho. Chics!!!







#Avô&Netos - Um click do Diretor Geral da EJUD-PI, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, aprovado em processo seletivo da Escola Superior de Guerra, vinculada ao Ministério da Defesa, para o Curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados (CDICA). Com os netos, Sebastião Neto e Ricardo em pose descontraída. Chics!!!







#Sábado - Parabéns para a aniversariante do dia 12/2/2022; Josélia Dantas!!! Na foto com as queridas Neide Medeiros, Naty Silveira, Zuíta Vasconcelos e Clésia Rodrigues. Chics!!!







Parabéns para a aniversariante do dia 12/2/2022; Lilian Martins - Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE/PI!!! Sempre atenciosa e presente na minha vida. Chics!!!







#Irmãs - Um click da Diretora Geral - Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí - Gilvana Rodrigues Gayoso Freitas e da Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Flora Izabel em evento político. Chics!!!

