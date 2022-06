#JornadaCientífica

Abertas as inscrições para a terceira edição da Jornada Científica do Judiciário Piauiense, em 2022 terá como tema “O Judiciário na Era das Inovações”. O evento é organizado pela Escola Judiciária do Tribunal de Justiça do Piauí (EJUD/TJ/PI) e acontece entre os dias 30/6 e 1º/7, no auditório do TJ/PI. O evento é destinado a magistrados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, advogados, servidores, estudantes e ao público externo. Imperdível!!!

#Arcebispo

O Arcebispo Metropolitano de Teresina, Dom Jacinto Brito (75 anos), está à frente da Arquidiocese de Teresina desde 2012, deixará o comando da Arquidiocese da capital. A nomeação é realizada pelo Papa Francisco: ao chegar nesta idade, os bispos e arcebispos são aposentados de forma compulsória pelo Vaticano. A data da saída de Dom Jacinto ainda não está definida e depende da conclusão do processo de escolha de sucessor, que será realizado por lideranças do Vaticano.

#Parabéns

Para os aniversariantes de hoje (20); Vera Lúcia Santos,Cassandra Moraes Souza, Elson Oliveira, Tereza Melo Martins, Caio Vaz, Lia Vaqueira, Carlos Eduardo, Samael Rocha, Celis Guima, Antonia Ferreira, Daniella Almendra, Romero Soriano Rodrigues, etc. Saúde & Paz!!!

#Domingo

Parabéns para os aniversariantes do dia 19/6; Maria Inês Mendes, Kelly Carvalho, Gervásio Barbosa de Araújo, Julia Maria Rocha, Edhygar Fontes, Siqueira Campos, Isis Eugênia, Jerdânio Oliveira, Suely Liandro, Thiago Linard, Haydée Ferreira, etc. Felicidades!!!

#Sábado

Parabéns para os aniversariantes do dia 18/6; Mizael Aquino, Milton Ferreira Oliveira, Aflitos Cardoso, André Fonseca, Ellen Sampaio, Padre Carlos Alberto, Padre João Matos, Leonardo Raulino, Marconi Nunes, Jacyara Pereira, Wesley Santana, Zé de Maria, etc. Felicidades!!!

#SUSTENTABILIDADE

No mês do Meio Ambiente, o coordenador executivo do Grupo Natus, Rafael Marques, concedeu uma palestra sobre sustentabilidade no Segundo Batalhão, em Teresina. Ele foi recepcionado pelo Major Gualter, e a iniciativa visa a difusão do conhecimento em prol de iniciativas sustentáveis, de modo a viabilizar a preservação do Meio Ambiente e a destinação correta dos resíduos sólidos. Chics!!!

#MensagemEletrônica

Parceiros das nossas divulgações enviem Notas&Fotos para o endereço eletrônico: [email protected] -. Aguardo!!!



#Family — Um click dos queridos, Joaquim Júnior & Caroline Silva com os filhos Noah e Theo em praia badalada. Chics!!!







#ClubedoChá — Um click da querida Tálita Neiva, que recebeu as sócias do Clube do Chá em almoço animado. Na foto com as amigas Eliane Nogueira e Vânia Guerra. Chics!!!







#Internacional — Um click de João Batista & Kelly Carneiro curtindo Veneza em grande estilo. Chics!!!







#Amigas — Um click das queridas, Josélia Dantas, Ihelma e Ligia em almoço animado. Chics!!!











#Parabéns para a aniversariante do dia 17/6; Eliene Carneiro!!! Que comemorou em grande estilo com a família reunida. Chics!!!





#FestaJunina — Um click da querida Polyana Melo no Arraiá das Maravilhosas, que aconteceu no sábado (11/6) no Haras Noroeste — a anfitriã foi a querida Valdenê Albino e recebeu o Grupo em grande estilo. Chics!!!







#Parabéns — Um click das queridas amigas, Mariana Macêdo Fortes e Denise Marques Sousa Damásio em aniversário badalado. Foto Tibério Helio. Lindas&Chics!!!









#Medicina — Um click de Ana Flávia Soares, que comemorou a sua mais recente conquista, a graduação em Medicina, com um jantar super especial. A médica é sobrinha do jornalista Vinícius Vainer. Chics!!!













